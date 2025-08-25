باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ آورده است: از سه‌شنبه تا جمعه (۴ تا ۷ شهریورماه) افزایش بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۲۴ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا تا ۱.۵ متر در مناطق نزدیک ساحل و بیشتر از ۱.۵ متر در مناطق دور از ساحل استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، در دریای خزر پیش‌بینی می‌شود.

در این شرایط جوی خطر غرق شدن شناگران، احتمال پاره شدن تور‌های صیادی، صدمه به ماهیان در قفس و صدمه به قایق‌های کوچک تفریحی و مسافری و شناور‌های سبک و اختلال در تردد شناور‌ها و فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی، احتمال خسارت به تاسیسات دریایی دور از انتظار نیست.

سازمان هواشناسی نسبت به ممانعت از شنا، محدود کردن تردد قایق‌های سبک و تفریحی، ورود و خروج کشتی‌ها به بندر با احتیاط، تردد کشتی‌های تجاری با احتیاط، محدود کردن فعالیت‌های شیلاتی، محدود کردن فعالیت‌های پشتیبانی صنایع فراساحل و اتخاذ تمهیدات لازم توسط کلیه فعالان دریایی توصیه می‌کند.

در ادامه این هشدار آمده است: از سه‌شنبه تا ظهر پنج‌شنبه (۴ تا ۶ شهریور) افزایش بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۲۶ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا تا ۱.۵ متر در مناطق نزدیک ساحل و بیشتر از ۱.۵ متر در مناطق دور از ساحل استان هرمزگان، در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان دور از انتظار نیست.

از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تور‌های صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در فعالیت‌های تفریحی، اختلال در تردد‌های دریایی قایق‌های صیادی، شناور‌های سبک و نیمه سنگین، اختلال در تردد شناور‌های مسافربری و تردد کشتی‌های تجاری و اختلال در فعالیت‌های فراساحلی و سکو‌های نفتی اشاره کرد.

به توصیه سازمان هواشناسی منع شنا، منع فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی، اجتناب از تردد شناور‌های سبک و نیمه‌سنگین، اتخاذ محدودیت و تمهیدات لازم جهت فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و فعالیت‌های سکو‌های نفتی همچنین آماده باش برای مواجهه با خسارت احتمالی مد نظر قرار گیرد.