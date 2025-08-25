قضاوت دیدار تیم‌های استقلال تهران و ذوب‌آهن اصفهان به سیدرضا مهدوی سپرده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام فدراسیون فوتبال، اسامی داوران هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران در بازی‌های فردا سه شنبه به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۴ شهریور

مس رفسنجان - تراکتور تبریز

داور: حسین زمانی کمک‌ها: حمیدرضا افشون، بهزاد پناهی و غلامرضا ادیبی ناظر: اسماعیل صفیری

شمس آذر قزوین - چادرملو اردکان

داور: مرتضی منصوریان کمک‌ها: فرهاد فرهادپور، امین زاهدی و حامد سیری ناظر: رسول فروغی داور VAR: امیر ایار کمک: سعاد وفاپیشه

فجرسپاسی شیراز - گل‌گهر سیرجان

داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: محمد علی پورمتقی، امین قدیری و سید حسین حسینی ناظر: حسین خانبان داور VAR: وحید زمانی کمک: علیرضا ایلدروم

استقلال تهران - ذوب آهن اصفهان

داور: سید رضا مهدوی کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده، رحیم حاجی پور و شبیر بهروزی ناظر: محمدرضا فلاح داور VAR: موعود بنیادی‌فرد کمک: علیرضا احمدی

فولاد خوزستان - ملوان بندر انزلی

داور: حسن اکرمی کمک‌ها: علیرضا مرادی، حمید نادری و علی سام ناظر: رضا سخندان داور VAR: وحید کاظمی کمک: میثم حیدری

