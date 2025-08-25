وزرای امور خارجه ایران و الجزایر بر دفاع از حقوق مشروع ملت فلسطین در تمامی محافل جهانی تأکید داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حاشیه نشست فوق‌العاده وزرای امور خارجه کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در جده، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و احمد عطاف، وزیر امور خارجه الجزایر که کشورش در حال حاضر عضو شورای امنیت است، دیدار گفت‌و‌گو کردند.

طرفین با مرور آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر اهمیت نقش‌آفرینی کشور‌های مستقل و اثرگذار اسلامی در مقابله با روند‌های بی‌ثبات‌کننده در منطقه و دفاع از حقوق مشروع ملت فلسطین در تمامی محافل جهانی تأکید داشتند.

وزرای خارجه ایران و الجزایر ضمن ابراز خرسندی از سطح روابط سیاسی میان دو کشور، خواستار تقویت بیش از پیش مناسبات دوجانبه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، علمی، فرهنگی و همچنین تقویت تعاملات در سازمان‌های بین‌المللی و چند جانبه شدند.

