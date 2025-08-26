اجرای طرح فروش متری مسکن به کجا رسید؟/ طراحی مدل اقتصادی مسکن برای خروج از رکود

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن از طراحی مدل تلفیقی تولید مسکن برای خروج از رکود خبر داد و گفت: در این طرح دولت به‌جای ورود مستقیم به ساخت‌وساز، نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محسن علیزاده مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن با اشاره به اینکه طرح فروش متری مسکن را برنامه ریزی کرده و در آینده نزدیک آن را اجرایی خواهیم کرد گفت:می توان با ابزارهایی مانند فروش متری سرمایه های خرد مردمی را به سمت بازار مسکن جذب کرد‌‌

وی تاکید کرد: فروش متری می تواند راهکاری برای جذب سرمایه باشد به شرطی که اجرای آن شفاف، مستند، قابل اعتماد و مبتنی بر دارایی فیزیکی واقعی باشد.

علیزاده افزود: در حال طراحی پلتفرم‌های دیجیتال برای فروش متری هستیم و معتقدیم که با سرمایه‌های خرد مردم، می‌توان پروژه‌های بزرگ را پیش برد البته همانطور که گفته شد به‌شرطی که اعتماد عمومی آسیب نبیند.

وی با اشاره به اجرای طرح‌ها و مدل اقتصادی برای خروج رکود بازار مسکن  گفت: پیشنهاد من اجرای یک مدل تلفیقی تولید به همراه تضمین و تسهیل است به این معنا که دولت به‌جای ورود مستقیم به ساخت‌وساز، نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا کند. به‌طور مشخص، ما معتقدیم باید زمین‌های در اختیار دولت با کاربری مناسب به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار شود. تسهیلات بانکی یا ابزارهای بازار سرمایه در خدمت خرید مسکن قرار گیرد، نه صرفاً ساخت آن و همچنین دولت از طریق بیمه، صندوق حمایت یا نظام تضمین فروش، از ریسک سرمایه‌گذاران بکاهد.

مدیر عامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن با بیان اینکه در زمان حاضر ۱۷ شرکت زیرمجموعه گروه فعال هستند که ۱۲ شرکت آن در حوزه ساخت‌وساز فعالیت دارند. این مجموعه‌ها در سراسر کشور، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ایران، بیش از ۳ میلیون مترمربع پروژه فعال در دست اجرا دارند گفت:تمرکز اصلی پروژه‌ها بر کلان‌شهرها و عمدتاً مراکز استان‌هاست و شاخص ما، اجرای طرح‌هایی با طراحی پایدار و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است.

وی با اشاره به صحبت‌های اخیر مقام معظم رهبری و اینکه تاکید کردند که دشمنان فهمیده‌اند ملت ایران را نمی‌توان با جنگ به زانو درآورد اظهار داشت: این جمله یک حقیقت راهبردی را نشان می‌دهد. طی چهار دهه گذشته، دشمنان بارها تلاش کردند از طریق جنگ مستقیم یا تهدید نظامی، ایران را تحت فشار قرار دهند. از جنگ تحمیلی گرفته تا نبرد ۱۲ روزه اخیر، همواره نتیجه یک چیز بوده: ایران توانسته با مقاومت، ارتقای توان دفاعی و حضور مؤثر در معادلات منطقه‌ای، بازدارندگی سخت خود را تثبیت کند. امروز دشمن به‌خوبی می‌داند ورود به جنگ مستقیم با ایران هزینه‌ای بسیار سنگین و شکست‌بار برای او خواهد داشت.

 علیزاده ادامه داد:زمانی که دشمن از جنگ سخت مأیوس شد، طبیعی است که راهبرد جایگزینش را در جنگ نرم و روانی جستجو کند. هدف اصلی این جنگ، ایجاد شکاف در داخل کشور است؛ یعنی تضعیف اعتماد عمومی، دامن‌زدن به اختلافات جناحی و سیاسی، و ناامیدسازی مردم.

وی افزور: در واقع دشمن امروز بیشتر از توپ و تانک، روی رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و جنگ روایت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند. بیانات رهبر معظم انقلاب هشداری جدی بود که بدانیم اختلاف داخلی، همان ابزاری است که دشمن به آن امید بسته است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن  گفت: حمایت از دولت و رئیس‌جمهور در این مقطع فقط یک توصیه سیاسی یا جناحی نیست؛ بلکه بخشی از دفاع ملی در برابر نقشه‌های دشمن است.

وی افزود:وقتی دشمن به دنبال اختلاف‌افکنی است، طبیعی است که تلاش کند دولت را تضعیف کند و مردم را نسبت به مدیران خود بی‌اعتماد سازد. رهبر معظم انقلاب با این پیام نشان دادند که وحدت و حمایت از دولت، همان سپر دفاعی ملت ایران در برابر جنگ نرم دشمن است.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
واگذاری نمادین کلید خانه و زمین به متقاضیان در مشهد
هیچ متقاضی مسکنی در پردیس حذف نشده است/ پردیس به زودی صاحب مترو می شود+ فیلم
زمان بسته شدن پرونده مسکن مهر پردیس اعلام شد+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دمای هوا در کشور از پایان هفته
تمدید مهلت بارگذاری صورت‌های مالی حسابرسی‌شده تا پایان آذرماه
سواحل مکران؛ گنجی پنهان برای توسعه اقتصادی ایران
اجرای طرح فروش متری مسکن به کجا رسید؟/ طراحی مدل اقتصادی مسکن برای خروج از رکود
هر کد ملی ۱۵ قطعه انواع سکه در پیش فروش می‌تواند خریداری کند/ پیش فروش با حراج سکه چه تفاوتی دارد؟
قیمت گذاری دستوری محصولات لبنی مقدور نیست
منطقه جغرافیایی و قیمت تمام شده ۲ فاکتور مهم در کشت فراسرزمینی
آخرین اخبار
منطقه جغرافیایی و قیمت تمام شده ۲ فاکتور مهم در کشت فراسرزمینی
قیمت گذاری دستوری محصولات لبنی مقدور نیست
هر کد ملی ۱۵ قطعه انواع سکه در پیش فروش می‌تواند خریداری کند/ پیش فروش با حراج سکه چه تفاوتی دارد؟
اجرای طرح فروش متری مسکن به کجا رسید؟/ طراحی مدل اقتصادی مسکن برای خروج از رکود
تمدید مهلت بارگذاری صورت‌های مالی حسابرسی‌شده تا پایان آذرماه
سواحل مکران؛ گنجی پنهان برای توسعه اقتصادی ایران
کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دمای هوا در کشور از پایان هفته
افزایش ارتفاع موج تا ۱.۵ متر در آب‌های شمال و جنوب کشور
اطلاعیه در خصوص اختلال در سامانه برق من
تعمیرات اساسی بی‌سابقه در پالایشگاه‌های کشور برای تأمین پایدار سوخت
با استمرار کم بارشی کشت پاییزه در اغلب مناطق با ریسک همراه است
افزایش ۲.۲ برابری صادرات به آفریقا در ۴ ماه نخست امسال
ایران با ظرفیت ۱۶ میلیون تن بزرگ‌ترین تولیدکننده متانول جهان شد
تسهیل صدور مجوز‌های سرمایه‌گذاری نیازمند برنامه‌ریزی دقیق دستگاه‌های اجرایی است+ فیلم
تعمیرات اساسی پالایشگاه اول پارس جنوبی آغاز شد
شرکت‌های کارور؛ مسیر نوین مدیریت گاز طبیعی در ایران
نوری: اقتدار کشور در گرو امنیت غذایی و خودکفایی در تولید کالا‌های اساسی است
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۳ شهریور ماه
واگذاری نمادین کلید خانه و زمین به متقاضیان در مشهد
اولین محموله تخم مرغ وارد عمان شد
شکستگی لوله بزرگراه امام رضا ارتباطی با شبکه آب تهران ندارد
دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ صادر شد/ امکان پرداخت مالیات تا ۹ قسط
زمینه صادرات محصولات صنایع معدنی به اوراسیا فراهم شود
خاموشی مشعل‌های نفتی تا پایان برنامه هفتم
قیمت منطقی خرید تضمینی گندم بالای ۲۹ هزارتومان است
عرضه میوه و صیفی ۲۰ درصد افزایش یافت
ثبت نصاب تازه در تولید نفت
ثبت‌نام ۲۴ ساعته برای حراج و پیش‌فروش سکه در مرکز مبادله ایران
هیچ متقاضی مسکنی در پردیس حذف نشده است/ پردیس به زودی صاحب مترو می شود+ فیلم
ثبت توزیع ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین در یک روز