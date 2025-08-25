\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0633\u06cc\u062f \u062d\u062c\u062a\u200c\u0627\u0644\u062d\u0642 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc\u060c \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0648 \u067e\u0698\u0648\u0647\u0634\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u0641\u0642 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0628\u062e\u0634 \u0639\u0645\u062f\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u0646\u0633\u0644\u200c\u0647\u0627 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0627\u0631\u0627\u062f\u062a \u0648\u06cc\u0698\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u0647\u0644 \u0628\u06cc\u062a (\u0639) \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f.\n\u00a0\n