کوهستان سفیدکوه در غرب شهر خرم‌آباد، که بخشی از مناطق حفاظت‌شده زاگرس و زیستگاه گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری است، دچار آتش‌سوزی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی -بر اساس گزارش‌های اولیه، این آتش‌سوزی در بخش‌هایی از پوشش گیاهی سفیدکوه رخ داده و هنوز ابعاد و میزان خسارت آن مشخص نیست.

مدیرکل محیط‌زیست لرستان از اعزام ۵ اکیپ محیط‌زیست برای مهار آتش‌سوزی سفیدکوه خبر داد.

 آتش‌سوزی تازه در دامنه‌های سفیدکوه خرم‌آباد، بار دیگر نگرانی‌ها درباره وضعیت شکننده منابع طبیعی و جنگل‌های این استان را زنده کرده است. 

عصر امروز شعله‌ها در بخشی از ارتفاعات منطقه سفیدکوه زبانه کشید و نیروهای منابع طبیعی و محیط‌زیست برای مهار این حریق وارد عمل شدند.

کامران فرمان‌پور، مدیرکل محیط‌زیست لرستان اعلام کرد که آتش‌سوزی در محدوده‌ای بیرون از منطقه حفاظت‌شده رخ داده، اما نزدیکی آن به زیستگاه‌های حساس موجب شد که تیم‌های این اداره نیز به صحنه اعزام شوند.

به‌گفته او به‌دلیل تاریکی شب نمی‌توان عدد دقیقی از میزان خسارت عرصه‌های سوخته ارائه کرد، اما تلاش نیروها با اعزام پنج اکیپ محیط‌زیست ادامه دارد.

بنا به اعلام مدیرکل محیط‌زیست لرستان شواهد نشان می‌دهد که عامل انسانی در بروز این حادثه نقش داشته است، هر چتد او عامل دقیق این حادثه را منوط به اظهارنظر کارشناسان دانست.

عامل انسانی بارها در سال‌های اخیر جنگل‌های لرستان، مراتع، و حیات‌وحش سفیدکوه را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده‌است و عملیات بازدارنده نشان داده که هشداری برای متخلفان ایجاد نکرده‌است.

عملیات اطفای سفیدکوه اما آسان نیست. مسیر صعب‌العبور و تاریکی شب روند مهار را کند کرده‌است. نیروها ناچارند چندین ساعت پیاده‌روی کنند تا به نقطه اصلی برسند.

مدیرکل محیط‌زیست لرستان در واکنش به این حادثه تأکید کرده‌ مرز میان منطقه آزاد و حفاظت‌شده در آتش‌سوزی‌ها معنا ندارد، زیرا شعله‌ها به‌سرعت می‌توانند گسترش یابند و عرصه‌های حفاظت‌شده را نیز درگیر کنند.

سفیدکوه با ارتفاع ۳۸۷۰ متر و وسعت بیش از ۶۹ هزار هکتار، یکی از مهم‌ترین مناطق حفاظت‌شده کشور به شمار می‌رود و زیستگاه گونه‌هایی همچون پلنگ ایرانی، خرس قهوه‌ای، کل و بز است.

 این منطقه به دلیل پوشش جنگلی و مراتع گسترده، نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی و تأمین منابع طبیعی جوامع محلی دارد.

