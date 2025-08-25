مرور اتفاقی تلخ، اما عبرت آموز در تاریخ سوم شهریورماه ۱۳۲۰ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062c\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u067e\u0627\u0648\u0631\u0642\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u062a\u0641\u0627\u0642\u06cc \u062a\u0644\u062e \u0627\u0645\u0627 \u0639\u0628\u0631\u062a\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0645\u0639\u0627\u0635\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0633\u062e\u0646 \u06af\u0641\u062a \u0648 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f: \u0633\u0648\u0645 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u06f1\u06f3\u06f2\u06f0\u060c \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0633\u0645\u0627 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0642\u0648\u0627\u06cc \u0645\u062a\u0641\u0642\u06cc\u0646 \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644 \u0634\u062f.\n\u00a0\n