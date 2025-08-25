باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مرور اتفاقی تلخ، اما عبرت آموز در تاریخ سوم شهریورماه ۱۳۲۰ + فیلم

در سوم شهریور ۱۳۲۰ اتفاقی تلخ در تاریخ معاصر ایران ثبت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجری برنامه پاورقی از اتفاقی تلخ اما عبرت‌آموز در تاریخ معاصر ایران سخن گفت و عنوان کرد: سوم شهریور ۱۳۲۰، ایران رسما توسط قوای متفقین اشغال شد.

 

مطالب مرتبط
مرور اتفاقی تلخ، اما عبرت آموز در تاریخ سوم شهریورماه ۱۳۲۰ + فیلم
young journalists club

چرا صهیونیست‌ها با مضامین شیعی در فلسطین مبارزه کردند؟ + فیلم

مرور اتفاقی تلخ، اما عبرت آموز در تاریخ سوم شهریورماه ۱۳۲۰ + فیلم
young journalists club

دلیل نفوذ کشورهای خارجه زمان قدیم در ایران چه بود؟ + فیلم

مرور اتفاقی تلخ، اما عبرت آموز در تاریخ سوم شهریورماه ۱۳۲۰ + فیلم
young journalists club

نگاهی به نفوذ بالای انگلیسی‌ها در ایرانی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
لحظه حمله مستقیم اسرائیل به امدادگران هنگام انتقال پیکر شهدا
۱۱۱۵

لحظه حمله مستقیم اسرائیل به امدادگران هنگام انتقال پیکر شهدا

۰۳ . شهريور . ۱۴۰۴
کشتی‌های فله‌بر چگونه تخلیه می‌شوند + فیلم
۱۰۸۹

کشتی‌های فله‌بر چگونه تخلیه می‌شوند + فیلم

۰۳ . شهريور . ۱۴۰۴
تصویری دیگر از لحظه حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر + فیلم
۱۰۰۲

تصویری دیگر از لحظه حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر + فیلم

۰۳ . شهريور . ۱۴۰۴
بینی‌تان را به خاک می‌مالیم + فیلم
۹۴۸

بینی‌تان را به خاک می‌مالیم + فیلم

۰۳ . شهريور . ۱۴۰۴
سیل شدید در ایندورا - کانگرا هند + فیلم
۷۹۰

سیل شدید در ایندورا - کانگرا هند + فیلم

۰۳ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.