اختصاص تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - اسماعیل لله گانی امروز در آیین افتتاح و بهره‌برداری از استخر سرپوشیده کارگران شهر جدید صدرا ضمن گرامیداشت هفته دولت، اظهارداشت: ۲۱ پروژه کارگری در سراسر کشور با تامین اعتبار هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی این بانک در حال احداث است که پنج مجموعه آن در سطح استان فارس قرار دارد که تامین منابع شده است.

او، به محدودیت‌های منابع بانکی اشاره کرد و گفت: بانک رفاه کارگران با افزایش سرمایه‌ای که انجام داد و توانمندی‌هایی که در این مجموعه وجود دارد بعنوان سومین هلدینگ بزرگ شناخته شده کشور است که جامعه بزرگی از تولیدکنندگان و شرکت‌های عظیم ذیل این مجموعه قرار دارند.

لله گانی عنوان کرد: اخیرا حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال تامین مالی برای توسعه سیمان فارس و همچنین آبرسانی در شهرستان فسا انجام شده است که در این خصوص محدودیتی نیست.

او با بیان اینکه پروژه‌های بسیاری تعریف و نیمه تمام مانده است، گفت: شروع پروژه‌های جدید در شرایط موجود اقتصادی نیست، اما امکان تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی وجود دارد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران کشور گفت: شناخت کلی از استان فارس دارم و ظرفیت بسیاری در حوزه گردشگری در این استان وجود دارد، بخش کشاورزی، صنعت و معدن فارس بی نظیر است و آمادگی داریم پروژه‌های که توجیه اقتصادی دارند تامین مالی کنیم.

او ادامه داد: ایجاد اشتغال یکی از رسالت‌های دولت و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است که انگیزه کافی برای کمک به واحد‌های تولیدی در این راستا وجود دارد، ابزار‌های خوبی در حوزه کمک به واحد‌های بزرگ وجود دارد، اما اقداماتی نیز در خصوص واحد‌های تولیدی کوچک نیز پیش بینی شده که سامانه رفاه کارت از این جمله است که به سامانه موتور جستجوگر متصل است تا بصورت اقساطی کالا‌های تولیدکنندگان به فروش برسد و بانک نیز ضمانت آن را بر عهده دارد.

لله گانی در ادامه به وجود انتظارات از بانک رفاه اشاره کرد و گفت: این انتظارات قابل برآورده شدن است، در مجموعه بازنشستگان تامین اجتماعی نیز تسهیلات قرض الحسنه پنجاه میلیون تومانی هر ماه برای ۲۰ هزار نفر به حساب افراد بصورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه به شعبه واریز می‌شود.

او با اشاره به ایجاد استخر سرپوشیده کارگران شهر جدید صدرا افزود: ایجاد این مجموعه جای قدردانی دارد، امیدوارم در نظام مقدس جمهوری اسلامی در هفته دولت شاهد شروع خدمات بهتری به جامعه باشیم.