باشگاه خبرنگاران جوان - تقی رحمتی رییس سازمان اورژانس پیش بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی خراسانشمالی شامگاه دوشنبه اظهار کرد: این سانحه رانندگی عصر امروز در جاده آشخانه به جنگل گلستان در دو راهی حیدرآباد بر اثر برخورد سه دستگاه خودروی سواری رخ داد.
وی افزود: پس از اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس اورژانس پیش بیمارستانی به همراه ۲ آمبولانس هلال احمر به محل سانحه اعزام شدند.
رحمتی بیان کرد: متاسفانه در این سانحه رانندگی ۲ نفر در دم جان باختند و ۱۲ نفر هم مصدوم و برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.
خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است و هر ساله میلیونها مسافر از این استان گذر میکنند.
منبع:روابط عمومی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی خراسانشمالی