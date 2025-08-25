باشگاه خبرنگاران جوان - تقی رحمتی رییس سازمان اورژانس پیش بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی شامگاه دوشنبه اظهار کرد: این سانحه رانندگی عصر امروز در جاده آشخانه به جنگل گلستان در دو راهی حیدرآباد بر اثر برخورد سه دستگاه خودروی سواری رخ داد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس اورژانس پیش بیمارستانی به همراه ۲ آمبولانس هلال احمر به محل سانحه اعزام شدند.

رحمتی بیان کرد: متاسفانه در این سانحه رانندگی ۲ نفر در دم جان باختند و ۱۲ نفر هم مصدوم و برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است و هر ساله میلیون‌ها مسافر از این استان گذر می‌کنند.

منبع:روابط عمومی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی