رئیس کل دادگستری استان فارس، در بازدید خود از ورزشگاه پارس شیراز، بر نقش این مجموعه به عنوان فضایی استاندارد برای برگزاری مسابقات ملی و ایجاد تحولی مثبت در ورزش استان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای پیگیری حقوق عامه و نظارت بر کیفیت رفع نواقص و آماده سازی ورزشگاه پارس شیراز در آستانه میزبانی تیم فوتبال فجر سپاسی در لیگ برتر کشور، رئیس کل دادگستری استان فارس در رأس هیأت قضایی از مراحل پایانی تکمیل و آماده سازی مجموعه ورزشی پارس بازدید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی‌نسب رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه این بازدید به صورت هدفمند در این مرحله از تکمیل پروژه انجام شد گفت: هدف از این بازدید جلوگیری از تحمیل هزینه مضاعف بر بیت المال و دوباره کاری‌های احتمالی است.

او در جریان این بازدید که با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان انجام شد از بخش‌های مختلف و اصلی ورزشگاه پارس اظهار داشت: با توجه به گزارشات اخذ شده نحوه و کیفیت رفع نواقص به شکلی است که استاندار‌های تعریف شده مد نظر قرار گرفته است و همین امر زمینه جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال در آینده را فراهم می‌کند.

رجایی نسب در ادامه بازدید ضمن ابراز رضایت از پیشرفت کار، روند تکمیل مجموعه ورزشی پارس را نماد همدلی و همکاری مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی استان خواند و افزود: با سرعت گرفتن کار و همکاری جدی نهاد‌های مسئول شاهد مراحل پایانی کار هستیم.

او با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در تکمیل این پروژه افزود: اداره کل ورزش و جوانان، شهرداری شیراز، اداره کل اقتصاد و دارایی استان، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهاد‌های مرتبط در طول این مدت همکاری بسیار ارزشمندی داشتند و تلاش شبانه‌روزی آنان باعث شد پروژه به مرحله پایانی برسد. این همدلی و همفکری بین دستگاه‌ها سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان محسوب می‌شود.

رجایی‌نسب ابراز امیدواری کرد: مجموعه ورزشی پارس با بهره‌مندی از امکانات مدرن بتواند به محلی برای کشف استعداد‌های جوان و ارتقای سطح ورزش استان تبدیل شود.

رئیس کل دادگستری فارس در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: هدف از تکمیل زیرساخت‌های ورزشی، ایجاد فضایی مناسب برای ورزشکاران و علاقه‌مندان است تا مسابقات ورزشی در سطحی استاندارد و با کیفیت بالا برگزار شود و موقعیت مجموعه ورزشی پارس و ظرفیت‌های آن این اجازه را می‌دهد که ورزشکاه پارس بتواند میزبانی رقابت‌های ملی را برعهده بگیرد و این موضوع می‌تواند تحولی مثبت در ورزش استان ایجاد کند.

او در ادامه این بازدید، ضمن تقدیر از تلاش‌های انجام‌شده، بر ضرورت نگهداری مناسب از مجموعه و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های آن خاطرنشان کرد: این پروژه تنها یک مجموعه ورزشی نیست، بلکه می‌تواند به عنوان یک مرکز فرهنگی و اجتماعی نیز نقش‌آفرینی کند و با برگزاری رویداد‌های متنوع، به رونق شهر شیراز کمک کند.

منبع: دادگستری فارس

