باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی _ علیرضا اسدی، معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم گفت: در بازه زمانی یکماهه اجرای طرح سفرهای اربعین و ایام پایانی ماه صفر، تا ۳ شهریورماه ۱۴۰۴، در قالب ۲۱۵۳ سفر، افزون بر ۵۶ هزار و ۸۹۰ نفر زائر با ناوگان عمومی از قم به مرزهای چهارگانه اربعینی و شهرستان مشهد اعزام شدهاند.
او افزود:از این تعداد، بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر زائر به مرزهای اربعینی کشور و ۱۴ هزار و ۳۸۰ نفر به شهر مقدس مشهد اعزام شدهاند.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم با اشاره به استقبال زائران از طرح ابتکاری «نذر سفر» گفت: در قالب این طرح، زائران با خودروهای شخصی خود به جابجایی دیگر زائران پرداختند که این اقدام نقش مؤثری در کاهش فشار بر ناوگان عمومی ایفا کرد.
او ادامه داد: بیشترین تعداد زائر اعزامی از قم به مرزهای اربعینی مربوط به شهر مهران بوده است؛ بهطوریکه طی ۱۰۷۷ سفر، بیش از ۲۶ هزار و ۶۱۰ نفر زائر به پایانه شهید رئیسی مهران اعزام شدند.
اسدی همچنین اظهار داشت: در همین مدت، ۴۴۰ نفر زائر در قالب ۱۲ سفر به مرز چزابه اعزام شدند که کمترین میزان اعزام از قم به مرزهای اربعینی کشور بوده است. مرزهای شلمچه و خسروی نیز به ترتیب پذیرای ۱۱ هزار و ۳۵ نفر و ۲ هزار و ۶۹۰ نفر زائر اعزامی از قم بودهاند.
او گفت: طی ایام سفرهای اربعینی امسال، هیچگونه تزاحم، اختلال، گرانفروشی یا بازار سیاه فروش بلیط ناوگان عمومی مشاهده نشد.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم افزود:همچنین مدیرکل و همکاران حوزه معاونت حملونقل ادارهکل بهصورت مستمر و روزانه در پایانه کوثر و گلوگاههای جادهای حضور داشته و نظارت مستقیم بر ارائه خدمات به زائران را برعهده داشتند. در همین راستا، تیمی ۱۷ نفره از همکاران به سرپرستی معاون توسعه مدیریت منابع ادارهکل جهت تسهیل سفرها و ارائه خدمات ایاب و ذهاب به پایانههای مسافری مهران اعزام شدند.