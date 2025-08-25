وزارت اقتصاد طالبان حضور هیئت نماینده افغانستان در اجلاس آینده سازمان همکاری‌های شانگهای را ضروری می‌داند.

باشگاه خبرنگاران جوان- عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت سازمان شانگهای نه تنها یک نهاد سیاسی-امنیتی است، بلکه فرصتی کلیدی برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک، انتقال انرژی و اجرای پروژه‌های زیربنایی میان کشورهای منطقه فراهم می‌کند.

نظری اظهار داشت: «اجلاس شانگهای در زمینه‌های امنیت، سیاست، اقتصاد و تجارت منطقه نقش مهمی ایفا می‌کند.حضور نماینده طالبان در این اجلاس یک ضرورت است و می‌تواند تعاملات افغانستان با کشورهای عضو را به طور قابل توجهی گسترش دهد.»

اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای قرار است از ۳۱ اگوست تا ۱ سپتمبر در شهر تیانجین چین برگزار شود.

در این نشست، رهبران چین، روسیه، هند، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی، نمایندگان ۲۰ کشور و ده‌ها نهاد بین‌المللی درباره موضوعات کلیدی از امنیت تا اقتصاد و ترانزیت بحث خواهند کرد.

برچسب ها: سازمان شانگهای ، تعامل با طالبان
خبرهای مرتبط
سازمان شانگهای:
طالبان به تعهداتش عمل کند
استقبال روسیه از توسعه روابط و تعامل جامعه جهانی با کابل
تاجیکستان:
مخالف حضور افغانستان در سازمان شانگهای نیستیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اشتباه محاسباتی ریاض-واشنگتن و باخت مقابل حزب‌الله
حمله ارتش اسرائیل به شهری در حومه دمشق
ادعای دفتر نتانیاهو درباره اقدام متقابل اسرائیل در صورت خلع سلاح حزب الله
پکن: چین به دنبال حل سیاسی مسئله هسته‌ای ایران است
امل و حزب‌الله: برای دفاع از سلاح مقاومت به خیابان می‌آییم
سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در باتلاق تناقض
کاهش جزئی قیمت طلا با تقویت دلار
الجولانی از پیشرفت در توافق امنیتی احتمالی با اسرائیل خبر داد
شهادت ۱۴ نفر در حملات اسرائیل به بیمارستان ناصر غزه/ ۴ خبرنگار در میان شهدا
به رسمیت شناختن فلسطین و آینده رژیم صهیونیستی
آخرین اخبار
حضور طالبان در اجلاس آینده شانگهای ضروری است
افتتاح پروژه بزرگ برق‌رسانی در پلخمری با هزینه ۴۳ میلیون افغانی
ادامه روند بازداشت پناهجویان افغانستانی در ترکیه؛ ۲۴ پناهجو بازداشت شدند
طالبان پروژه های بازسازی در مناطق شیعه نشین را آغاز کنند
هشدار سازمان ملل؛ افغانستان به کانون قاچاق سلاح و مواد مخدر تبدیل شد
افزایش تنش‌های امنیتی در افغانستان؛ واخان برای اتباع پاکستان و آمریکا ممنوع شد
استقرار رایزن های ترابری طالبان در کشورهای همسایه
ورود ۲ هزار و ۴۲۰ زائر افغانستانی از مرز دوغارون به ایران
وزیر اطلاعات طالبان با کاردار اندونزی دیدار کرد؛ تأکید بر توسعه روابط فرهنگی
آمریکا، عامل اصلی گسترش مواد مخدر در افغانستان بود
ترامپ: به شوخی مرا رئیس‌جمهور اروپا خطاب می‌کنند/ مشتاق دیدار با کیم جونگ اون هستم
لغو نهایی تحریم‌های سوریه توسط خزانه‌داری آمریکا
اسپانیا حمله اسرائیل به بیمارستان در غزه را محکوم کرد
معامله پشت پرده صلح: اردوغان سربازانش را در ازای پول و قدرت به اوکراین می‌فرستد
سوریه: اسرائیل به دنبال طرح‌های تجزیه‌طلبانه است
اسلوونی و فلسطین برای تقویت همکاری سیاسی تفاهمنامه امضا کردند
ترکیه در مورد حمله به خبرنگاران: اسرائیل آزادی مطبوعات را هدف گرفت
انجمن مطبوعات خارجی خواستار توضیح اسرائیل شد
عربستان: فلسطینی‌ها تحت حملات اسرائیل با «نسل‌کشی وحشتناکی» مواجه هستند
ابراز تاسف رویترز و آسوشیتدپرس از شهادت همکارانشان در غزه
حمله ارتش اسرائیل به شهری در حومه دمشق
زلنسکی برای گفت‌و‌گو در مورد دیدار با پوتین با نماینده ویژه آمریکا دیدار می‌کند
انتقاد بورل از سکوت اتحادیه اروپا در برابر نسل‌کشی غزه
نروژ پیشنهاد کمک ۸.۴ میلیارد دلاری به اوکراین برای سال ۲۰۲۶ داد
گزارشگر سازمان ملل خواستار تحریم تسلیحاتی اسرائیل شد
تکذیب خبر اعزام نیروی حافظ صلح چین به اوکراین
امل و حزب‌الله: برای دفاع از سلاح مقاومت به خیابان می‌آییم
آغاز بزرگترین رزمایش نظامی آمریکا و مصر با حضور ۴۳ کشور
سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در باتلاق تناقض
جنگ غزه، ارتش اسرائیل را به مرز «فروپاشی روانی» کشانده است