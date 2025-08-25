حضور طالبان در اجلاس آینده شانگهای ضروری است

باشگاه خبرنگاران جوان- عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت سازمان شانگهای نه تنها یک نهاد سیاسی-امنیتی است، بلکه فرصتی کلیدی برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک، انتقال انرژی و اجرای پروژه‌های زیربنایی میان کشورهای منطقه فراهم می‌کند.

نظری اظهار داشت: «اجلاس شانگهای در زمینه‌های امنیت، سیاست، اقتصاد و تجارت منطقه نقش مهمی ایفا می‌کند.حضور نماینده طالبان در این اجلاس یک ضرورت است و می‌تواند تعاملات افغانستان با کشورهای عضو را به طور قابل توجهی گسترش دهد.»



اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای قرار است از ۳۱ اگوست تا ۱ سپتمبر در شهر تیانجین چین برگزار شود.



در این نشست، رهبران چین، روسیه، هند، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی، نمایندگان ۲۰ کشور و ده‌ها نهاد بین‌المللی درباره موضوعات کلیدی از امنیت تا اقتصاد و ترانزیت بحث خواهند کرد.