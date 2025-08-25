افتتاح دومین دفتر خدمات هوشمند مناطق آزاد در چابهار

باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین روز از هفته دولت و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، استاندار سیستان و بلوچستان و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار و جمعی از مسئولین استانی و محلی، دومین دفتر خدمات هوشمند مناطق آزاد کشور در منطقه آزاد چابهار به بهرهبرداری رسید.
این طرح با هدف تسهیل خدمات مالی برای گردشگران و سرمایهگذاران خارجی و همچنین توسعه زیرساختهای هوشمند مالی در چارچوب ضوابط بانک مرکزی اجرا شده است.
پس از رونمایی پروژه ملی هوشمندسازی مناطق آزاد توسط رئیس جمهور، این طرح نخستینبار در منطقه آزاد ارس افتتاح شد و امروز دفتر دوم در منطقه آزاد چابهار آغاز به کار کرد.
گفتنی است، این طرح گامی مهم در جهت جذب گردشگر خارجی، توسعه تعاملات بینالمللی و افزایش جذابیت سرمایهگذاری در مناطق آزاد به شمار میرود و به زودی در سایر مناطق آزاد کشور نیز شروع به کار خواهد کرد.