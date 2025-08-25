مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری قم گفت:با صدور دستور قضایی شرکت‌های بتن‌ریز موظف به توقف تحویل بتن به ساختمان‌های فاقد پروانه ساخت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی  _ احمدرضا شفیعی، مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری قم، با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری در زمینه مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز گفت: بروز این‌گونه ساخت‌وسازها در شهرها، تبعات گسترده‌ای در حوزه‌های ایمنی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی به همراه دارد.

او با تأکید بر اینکه تخلفات ساختمانی عمدتاً ناشی از عدم رعایت اصول شهرسازی و مقررات ایمنی است، افزود: این بی‌توجهی‌ها می‌تواند در حوادث طبیعی و غیرمترقبه، خسارات جانی و مالی قابل‌توجهی را به بار آورد و موجب بی‌نظمی در توسعه شهری، کاهش کیفیت زندگی شهروندان و تحمیل هزینه‌های سنگین به جامعه شود.

شفیعی با اشاره به اقدامات شهرداری قم در این زمینه تصریح کرد: مدیریت شهری بر اساس وظایف قانونی و ذاتی خود، اقدامات گسترده و مستمری را در هشت منطقه شهری با همکاری دستگاه‌های قضایی، انتظامی و بهره‌گیری از نیروهای متخصص و توان بخش خصوصی در دستور کار قرار داده است.

او ادامه داد: این اقدامات به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای و آزادسازی اراضی صورت گرفته که نتایج مثبتی به دنبال داشته است.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری قم با اشاره به نقش شرکت‌های بتن‌ریز در پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز گفت: یکی از اقدامات بازدارنده مهم، اجرای دستور مقام قضایی و برگزاری جلسات تخصصی با مدیران شرکت‌های بتن‌ریز بوده است.

شفیعی افزود: این جلسات با هدف ارتقای آگاهی و تأکید بر وظایف قانونی و صنفی این شرکت‌ها برگزار شده و نقش تأثیرگذار آن‌ها در جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، به‌ویژه در پروژه‌های بلندمرتبه، مورد تأکید قرار گرفته است.

او خاطرنشان کرد: بر اساس توافقات صورت‌گرفته، شرکت‌های بتن‌ریز موظف‌اند از تحویل بتن به ساختمان‌های فاقد پروانه ساخت خودداری کنند و با رعایت دقیق ضوابط شهری و استانداردهای حرفه‌ای، مشارکت فعالی در کاهش تخلفات و مشکلات شهری داشته باشند.

شفیعی هشدار داد: هرگونه تخطی از این دستور قضایی که سلامت و ایمنی شهری را به مخاطره اندازد، با برخورد قانونی جدی مواجه خواهد شد.

 

برچسب ها: ساخت و ساز غیر مجاز ، تخلفات ساختمانی
خبرهای مرتبط
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم خبر داد؛
اجرای طرح ویژه مشترک رفع تخلفات شهری در بلوار شاهد قم+فیلم
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم مطرح کرد؛
اجرای طرح کاهش متکدیان و معتادین تکراری در شهر قم
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم خبر داد؛
جمع‌آوری ۶۰۰ تابلو نازیبای میدان مطهری قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قم ظرفیت تبدیل شدن به قطب اصلی فوتبال ساحلی کشور را دارد
واگذاری ۴۸۰ واحد‌های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان در قم
آغاز واگذاری زمین به ۴ هزار متقاضی جوانی جمعیت در قم
باقری راغب برای ۴ سال آینده ماندگار شد
تعویض پرچم گنبد حرم نورانی حضرت معصومه (س) به مناسبت ماه ربیع الاول+فیلم
قم بر سکوی نایب‌قهرمان راگبی جوانان ایران ایستاد
مشارکت گسترده قمی‌ها در پویش «نذر سفر»؛ جلوه‌ای از عشق و ایثار
دستور قضایی برای توقف تحویل بتن به ساخت‌وسازهای فاقد مجوز در قم
آخرین اخبار
دستور قضایی برای توقف تحویل بتن به ساخت‌وسازهای فاقد مجوز در قم
مشارکت گسترده قمی‌ها در پویش «نذر سفر»؛ جلوه‌ای از عشق و ایثار
قم بر سکوی نایب‌قهرمان راگبی جوانان ایران ایستاد
تعویض پرچم گنبد حرم نورانی حضرت معصومه (س) به مناسبت ماه ربیع الاول+فیلم
واگذاری ۴۸۰ واحد‌های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان در قم
قم ظرفیت تبدیل شدن به قطب اصلی فوتبال ساحلی کشور را دارد
باقری راغب برای ۴ سال آینده ماندگار شد
آغاز واگذاری زمین به ۴ هزار متقاضی جوانی جمعیت در قم
آغاز فصل تازه توانمندسازی دختران نوجوان قم با مشارکت مردم
آیین شکرانه خدمت خادمان حرم بانوی کرامت برگزار شد
برق گرفتگی یک نفر را در قم به کام مرگ کشاند
احیای بافت تاریخی قم با مشارکت مردم و حمایت دولت
آغاز ماه ربیع‌الاول؛ موسم سرور اهل بیت (ع) و تجدید عهد با نور