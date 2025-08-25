باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی _ احمدرضا شفیعی، مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری قم، با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری در زمینه مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز گفت: بروز این‌گونه ساخت‌وسازها در شهرها، تبعات گسترده‌ای در حوزه‌های ایمنی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی به همراه دارد.

او با تأکید بر اینکه تخلفات ساختمانی عمدتاً ناشی از عدم رعایت اصول شهرسازی و مقررات ایمنی است، افزود: این بی‌توجهی‌ها می‌تواند در حوادث طبیعی و غیرمترقبه، خسارات جانی و مالی قابل‌توجهی را به بار آورد و موجب بی‌نظمی در توسعه شهری، کاهش کیفیت زندگی شهروندان و تحمیل هزینه‌های سنگین به جامعه شود.

شفیعی با اشاره به اقدامات شهرداری قم در این زمینه تصریح کرد: مدیریت شهری بر اساس وظایف قانونی و ذاتی خود، اقدامات گسترده و مستمری را در هشت منطقه شهری با همکاری دستگاه‌های قضایی، انتظامی و بهره‌گیری از نیروهای متخصص و توان بخش خصوصی در دستور کار قرار داده است.

او ادامه داد: این اقدامات به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای و آزادسازی اراضی صورت گرفته که نتایج مثبتی به دنبال داشته است.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری قم با اشاره به نقش شرکت‌های بتن‌ریز در پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز گفت: یکی از اقدامات بازدارنده مهم، اجرای دستور مقام قضایی و برگزاری جلسات تخصصی با مدیران شرکت‌های بتن‌ریز بوده است.

شفیعی افزود: این جلسات با هدف ارتقای آگاهی و تأکید بر وظایف قانونی و صنفی این شرکت‌ها برگزار شده و نقش تأثیرگذار آن‌ها در جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، به‌ویژه در پروژه‌های بلندمرتبه، مورد تأکید قرار گرفته است.

او خاطرنشان کرد: بر اساس توافقات صورت‌گرفته، شرکت‌های بتن‌ریز موظف‌اند از تحویل بتن به ساختمان‌های فاقد پروانه ساخت خودداری کنند و با رعایت دقیق ضوابط شهری و استانداردهای حرفه‌ای، مشارکت فعالی در کاهش تخلفات و مشکلات شهری داشته باشند.

شفیعی هشدار داد: هرگونه تخطی از این دستور قضایی که سلامت و ایمنی شهری را به مخاطره اندازد، با برخورد قانونی جدی مواجه خواهد شد.