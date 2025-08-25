وزیر بهداشت گفت: مجموعاً ۴۰ هزار تخت بیمارستانی جدید یا بازسازی‌شده در دستور کار قرار دارد که بخشی از آنها در هفته دولت مورد بازدید و بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در حاشیه مراسم گرامیداشت روز پزشک در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به جایگاه تاریخی و علمی ایران در عرصه سلامت، گفت: پزشکان این کشور همواره در صحنه‌های مختلف، چه در زمان جنگ و چه در عرصه‌های اجتماعی، در کنار مردم بوده‌اند و وظیفه اصلی آنان پاسداری از سلامت جامعه است.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت نظام سلامت خانواده‌محور، این طرح را یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های وزارت بهداشت در سال آینده دانست و افزود: ساختارمند شدن نظام سلامت به ما کمک می‌کند خدمات درمانی عادلانه‌تر و با کیفیت بالاتر به مردم ارائه شود. در بسیاری از کشور‌ها نظام ارجاع و پزشک خانواده اجرا شده و ما نیز گام‌های اولیه را در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر برداشته‌ایم. این طرح به‌تدریج در سراسر کشور توسعه خواهد یافت.

ظفرقندی همچنین درباره افزایش حقوق دستیاران پزشکی و بهبود وضعیت نیرو‌های طرحی گفت: از ماه آینده پرداختی دستیاران افزایش خواهد یافت و وزارت بهداشت توجه ویژه‌ای به پرداخت‌های نیرو‌های طرحی در مناطق محروم خواهد داشت.

وزیر بهداشت با اشاره به توسعه زیرساخت‌های درمانی کشور بیان کرد: برای نخستین‌بار در سال ۱۴۰۴، ساخت ۶ هزار تخت بیمارستانی آغاز شد و تا پایان سال این رقم افزایش خواهد یافت. مجموعاً ۴۰ هزار تخت بیمارستانی جدید یا بازسازی‌شده در دستور کار قرار دارد که بخشی از آنها در هفته دولت مورد بازدید و بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

وی با تاکید بر ضرورت مدیریت منابع و جلوگیری از هدررفت هزینه‌ها به‌ویژه در حوزه دارو و خدمات کلینیکی گفت: نظام ارجاع کمک می‌کند که بیماران ابتدا در سطح یک خدمات ویزیت شوند و تنها در صورت نیاز به مراحل بعدی هدایت گردند. بر اساس قانون، خدمات بستری در این مسیر به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.

ظفرقندی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما ایجاد عدالت در سلامت و دسترسی برابر مردم به خدمات است. پزشکانی که اکنون در قالب طرح و تعهد در مناطق محروم مشغول فعالیت هستند، از حمایت‌های قانونی، مجوز‌های لازم و پرداخت‌های کارانه برخوردار خواهند شد تا انگیزه بیشتری برای خدمت در این مناطق داشته باشند.

گفتنی است، امروز -دوشنبه سوم شهریور- مراسم گرامیداشت روز پزشک در هتل قلب بیمارستان شهید رجایی تهران با تقدیر از پزشکان برگزیده کشوری با حضور معاون اول رییس جمهور، سخنگوی دولت، وزیر بهداشت، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رییس سازمان نظام پزشکی کشور، نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و مدیران وزارت بهداشت و نظام پزشکی و همچنین انجمن‌های پزشکی برگزار شد

منبع: وبدا

