باشگاه خبرنگاران جوان _ منصور بیجار در نشست فعالان اقتصادی منطقه آزاد چابهار که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد؛ با تبریک هفته دولت، بر ضرورت نگاه متفاوت و تمرکز ویژه دولت برای توسعه این استان اشاره کرد و گفت: سیستان و بلوچستان با دارا بودن یکهزار و ۲۹۵ کیلومتر مرز با پاکستان و افغانستان، ۶۴ کیلومتر مرز آبی، ۲ منطقه آزاد، یک منطقه ویژه اقتصادی، چهار مرز رسمی و ۱۳ بازارچه محلی، از ظرفیتهای بینظیری در حوزه تجارت و ترانزیت برخوردار است.
وی با بیان اینکه ۶۳.۹ درصد جمعیت سیستان و بلوچستان زیر ۳۰ سال سن دارند، اظهار کرد: این جمعیت جوان یک فرصت راهبردی برای کشور بوده و نیازمند برنامهریزی جدی در حوزه اشتغال و مهارتآموزی است.
استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با وجود ظرفیتهای گسترده در سه حوزه کشاورزی، صنعت و خدمات، آمارها نشان میدهد ۶۵ درصد جمعیت استان زیر خط فقر مطلق قرار دارند که این وضعیت پذیرفتنی نیست.
وی با اشاره بر لزوم استفاده صحیح از ظرفیتها، خواستار حمایت عملیاتی دولت و اعمال اختیارات ویژه برای سیستان و بلوچستان شد و عنوان کرد: در دیدار با رئیسجمهور نیز این مسائل مطرح و ایشان نسبت به ضرورت تصمیمهای مؤثر برای حل چالشهای استان، تاکید داشتند.
بیجار یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۱ در سفر به سیستان و بلوچستان، ۱۱ راهبرد توسعهای را ابلاغ کردند که متأسفانه در سال ۱۴۰۲ در دیدار با مردم استان، گلایههایی از اجرایی نشدن این سیاستها بیان داشتند.
وی با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با استانداران مبنی بر تفویض اختیارات بیشتر به مدیران استانی، گفت: دولتها باید این مطالبه رهبری را جدی بگیرند تا تصمیمات استانی در سطح اجرا، معطل نماند.
استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه بخشی از مصوبات سفر رئیسجمهور هنوز اجرایی نشده، عنوان کرد: از تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی پیشبینیشده برای استان انتظار میرفت روند اجرایی شتاب بیشتری داشته باشد.
وی با اشاره به مذاکرات با طرف پاکستانی و توافق بر توسعه تجارت مرزی، گفت: توافق ۲ کشور برای رسیدن به سطح تجارت ۱۰ میلیارد دلاری وجود دارد، اما فعلاً سطح مبادلات از یک میلیارد دلار فراتر نرفته است.
بیجار با انتقاد از توزیع ناعادلانه منابع، از قانون ارزش افزوده به عنوان یک مانع جدی در مسیر توسعه سیستان و بلوچستان یاد کرد و گفت: این قانون نیاز به بازنگری اساسی دارد، زیرا سهم استان از مالیات و درآمدها بهطور کامل تأمین نمیشود.
وی تسریع در اجرای مصوبات مربوط به فعالسازی مرز رسمی پیشین و ریمدان را خواستار شد و اظهار کرد: این مرزها قابلیت تبدیل به مراکز اقتصادی منطقهای را دارند و باید از این فرصت بهرهبرداری کامل شود.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به تصمیمات مربوط به منطقه آزاد مشترک با پاکستان، افزود: اگرچه این مصوبات در دولت تصویب شده، اما اجرا و تأمین زیرساختهای لازم با کندی پیش میرود.
وی با انتقاد از تمرکز منابع مالی و اداری در پایتخت، بیان کرد: تا زمانی که پروندههای مالیاتی شرکتهای بزرگ مستقر در سیستان و بلوچستان به حساب تهران منظور میشود، توسعه متوازن در استان محقق نخواهد شد.
استانداری سیستان و بلوچستان