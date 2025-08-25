دیدار لاریجانی با خانواده شهید سردار مهدی ربانی

باشگاه خبرنگاران جوان - علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان امروز -دوشنبه ۳ شهریورماه- با حضور در منزل شهید سردار مهدی ربانی، با خانواده این شهید دیدار کرد.

گفتنی است، سردار مهدی ربانی در پی حملات اسرائیل در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ به شهادت رسید.

شهید سردار ربانی از سال ۱۳۹۵ تا زمان شهادت به عنوان معاون عملیات ستاد کل نیرو‌های مسلح فعالیت می‌کرد. او فعالیت نظامی را در خلال جنگ ایران و عراق در سپاه پاسداران آغاز کرد. ربانی از اواسط دهه ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۰ فرمانده قرارگاه نجف اشرف بود، از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ به عنوان فرمانده قرارگاه ثامن الائمه فعالیت می‌کرد و با حفظ سمت فرمانده لشکر ۵ نصر، همچنین ارشد سپاه پاسداران در استان خراسان بود.