دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با حضور در منزل شهید سردار مهدی ربانی، با خانواده این شهید دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان امروز -دوشنبه ۳ شهریورماه- با حضور در منزل شهید سردار مهدی ربانی، با خانواده این شهید دیدار کرد.

گفتنی است، سردار مهدی ربانی در پی حملات اسرائیل در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ به شهادت رسید.

شهید سردار ربانی از سال ۱۳۹۵ تا زمان شهادت به عنوان معاون عملیات ستاد کل نیرو‌های مسلح فعالیت می‌کرد. او فعالیت نظامی را در خلال جنگ ایران و عراق در سپاه پاسداران آغاز کرد. ربانی از اواسط دهه ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۰ فرمانده قرارگاه نجف اشرف بود، از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ به عنوان فرمانده قرارگاه ثامن الائمه فعالیت می‌کرد و با حفظ سمت فرمانده لشکر ۵ نصر، همچنین ارشد سپاه پاسداران در استان خراسان بود.

برچسب ها: علی لاریجانی ، جنگ ۱۲ روزه ، خانواده شهدا
خبرهای مرتبط
لاریجانی: نباید بگذاریم کشور‌های ثالث در امنیت ایران و عراق خللی ایجاد کنند
لاریجانی: در کنار ملت لبنان هستیم، اما در امور داخلی این کشور دخالت نمی‌کنیم
لاریجانی: امکان عادی‌سازی روابط با سوریه وجود دارد، بستگی به اقدامات دمشق دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پزشکیان: ایران هرگز به دنبال ساخت سلاح اتمی نبوده، نیست و نخواهد بود
مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی سه‌شنبه برگزار می‌شود
بقائی: ایران آماده مذاکره با اروپاست/ اعتمادسازی باید دوطرفه باشد
آمادگی روسیه برای نقش‌آفرینی موثر در حل‌وفصل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای ایران
این مردم هستند که باید در مورد عملکرد دولت چهاردهم نمره بدهند
عراقچی: رویکرد ایران در پرونده هسته‌ای، شفاف و مسئولانه است
تأکید ایران و الجزایر بر دفاع کشور‌های اسلامی از حقوق ملت فلسطین در محافل جهانی
قدردانی عراقچی از نقش ترکیه در حمایت از ملت فلسطین
ایران جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به بیمارستان ناصر در غزه را محکوم کرد
واکنش سخنگوی وزارت خارجه به ادعا‌های ترامپ درباره برنامه هسته‌ای ایران
آخرین اخبار
صفحه عبری رهبر معظم انقلاب: رژیم صهیونی منفورترین رژیم دنیا است
دیدار لاریجانی با خانواده شهید سردار مهدی ربانی
پویش «به عشق پیامبر (ص) می‌بخشم» گامی بزرگ در راستای همدلی ملت است
پزشکیان: اولویت در ارتقای کیفیت آموزشی، بهره‌مند شدن دانش‌آموزان نیازمند از آن است
واکنش سخنگوی وزارت خارجه به ادعا‌های ترامپ درباره برنامه هسته‌ای ایران
ابهام هسته‌ای کنونی در برنامه ایران، محصول عملکرد آمریکا و اروپاست
این مردم هستند که باید در مورد عملکرد دولت چهاردهم نمره بدهند
تمرکززدایی حکمرانی در ایران چالش‌های چندوجهی دارد
بقائی: ایران آماده مذاکره با اروپاست/ اعتمادسازی باید دوطرفه باشد
گفت‌وگوی سنایی و سفیر چین درباره نشست آتی سازمان شانگهای
ایران جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به بیمارستان ناصر در غزه را محکوم کرد
مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی سه‌شنبه برگزار می‌شود
تأکید ایران و الجزایر بر دفاع کشور‌های اسلامی از حقوق ملت فلسطین در محافل جهانی
قدردانی عراقچی از نقش ترکیه در حمایت از ملت فلسطین
پزشکیان: ایران هرگز به دنبال ساخت سلاح اتمی نبوده، نیست و نخواهد بود
آمادگی روسیه برای نقش‌آفرینی موثر در حل‌وفصل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای ایران
عراقچی: رویکرد ایران در پرونده هسته‌ای، شفاف و مسئولانه است
تشکیل هیات حسابرسی ویژه نفت در دیوان محاسبات کشور
پزشکیان و اعضای هیات دولت به مقام شهدا ادای احترام کردند
عراقچی: تاریخ، تأخیر در محکومیت عملی تراژدی غزه را نخواهد بخشید
تاکید عراقچی و فواد حسین بر اجرای کامل تفاهم‌نامه امنیتی ایران و عراق
دیدار بهرامی با معاون دبیرکل و نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی در امور افغانستان
پکن: چین همچنان به موضعی عینی و منصفانه در قبال پرونده هسته‌ای ایران پایبند خواهد بود
عراقچی با وزرای امور خارجه پاکستان و بحرین دیدار کرد
وزارت دفاع دولت چهاردهم؛ خودکفا در تامین نیازمندی‌ها و پیشرو در فناوری‌های نوین
عارف: پزشکی ما در وضعیت برجسته‌ای قرار دارد
پیشنهاد گزارش ۶۰ ثانیه‌ای آذری جهرمی به کابینه چهاردهم
ستادکل نیرو‌های مسلح: با هرگونه تهدید دشمنان کوبنده‌تر از قبل برخورد می‌کنیم
چرا ایران در سوم شهریور ۱۳۲۰ توسط متفقین اشغال شد؟
سردار مسجدی: برای مقابله با هرگونه تهدیدی آماده‌ایم