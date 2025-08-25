هرمزگان در مسیر جهش عمرانی؛ افتتاح و آغاز عملیات ۹۳۴ پروژه به ارزش ۱۳۱ هزار میلیارد تومان

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، شامگاه دوشنبه (۳ شهریور) در نشست خبری با اصحاب رسانه از برنامه افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۹۳۴ پروژه همزمان با هفته دولت خبر داد. ارزش این طرحها بیش از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
جزئیات افتتاحها
استاندار هرمزگان گفت: ۸۸۶ پروژه با اعتباری حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
همچنین عملیات اجرایی ۴۸ پروژه به ارزش ۶۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آغاز میشود و ۸۲۰ طرح عمرانی به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست.
وی در ادامه تصریح کرد: ۶۶ پروژه اقتصادی با سرمایهگذاری ۵ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان بیش از یکهزار و ۳۰۰ شغل ایجاد میکند.
وی افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت با ۲۱ پروژه و اعتباری بیش از ۳۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بیشترین سهم را در میان طرحهای قابل افتتاح دارد.
تکمیل طرحهای کلان
آشوری تازیانی بر لزوم تسریع اجرای پروژههای بزرگ ملی از جمله پل خلیج فارس تأکید کرد.
پایان انتظار پروژههای معطل
به گفته استاندار، برخی طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری بندرعباس به دلیل مشکلات اجرایی سالها متوقف مانده و باید بر اساس اولویت تعیین تکلیف شوند.
تغییر کاربری تالار شهر
استاندار گفت: تالار شهر بندرعباس که با هزینه قابل توجه ساخته شده، اکنون در حال تغییر کاربری به موزه ساحلی است. شهرداری نیز زمینی در مناطق حاشیهای برای کاربری فرهنگی به ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار کرده است.
اجرای «زنجیره آموزش»
آشوری تازیانی عنوان کرد: طرح زنجیره آموزش از دوره ابتدایی تا دانشگاه را در بر میگیرد و هدف آن ارتقای عدالت آموزشی در مناطق محروم است. تاکنون سه هزار میلیارد تومان با مشارکت خیرین و بخش خصوصی برای این طرح جذب شده است.
تضمین شفافیت
وی ابراز کرد: تمام پروژهها در سامانههای مربوط ثبت و توسط دستگاههای ملی و استانی نظارت میشوند تا شفافیت و پاسخگویی حفظ شود.
مقابله معیشتمحور با قاچاق سوخت
استاندار قاچاق سوخت را هم معضل و هم فرصت دانست و گفت: با تشکیل ستاد هماهنگی و مدیریت قاچاق سوخت، اقدامات بازدارنده همراه با ساماندهی مبادلات مرزی اجرا خواهد شد تا این پدیده به یک مزیت اقتصادی برای استان تبدیل شود.