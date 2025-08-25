واکنش نیازمند به نشان دادن دلار از سوی هواداران سپاهان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پیام نیازمند، دروازهبان تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی مقابل تیم فوتبال سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اظهار کرد: کلینشیت که نتیجه جمعی تلاش تیم است و فکر نمیکردم اولین بازیام مقابل سپاهان باشد. سپاهان برایم قابل احترام است. امیدوارم هماهنگتر شویم. همیشه سعی میکنیم به تیم ملی کمک کنیم و همه چیز بستگی به نظر کادر فنی دارد.
او درباره نشان دادن دلار توسط هواداران سپاهان به او، گفت: این نظر شخصی هواداران است، سپاهان هم باشگاه متمولی است و این مباحث اینجا جواب نمیدهد. اصلا سپاهان جایی نیست که کسی بحث مالی داشته باشد.
او در مورد مهار دقایق پایانیاش، گفت: سعی کردم به جریان بازی کمک کنم و یک واکنش لحظهای داشتم.
او در مورد حمایت هواداران پرسپولیس از او بابت پوشیدن پیراهن شماره یک تیم ملی، گفت: این لطف هواداران پرسپولیس بوده اما همه چیز در تیم ملی به نظر کادرفنی بستگی دارد.