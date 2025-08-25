دستگیری عامل تیراندازی کمتر از یک ساعت در زاهدان

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ " حمید نوری " گفت: در پی درگیری مسلحانه و ایجاد رعب و حشت در منطقه همت آباد زاهدان، موضوع در دستور کار ماموران پلیس زاهدان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران کلانتری شهید بهشتی با همراهی پایگاه اطلاعات اقدامات لازم برای دستگیری ضارب را آغاز عامل تیر اندازی را شناسایی و کمتر از یک ساعت متهم به همراه سلاح کلاش دستگیر و کشف گردید.

سرهنگ نوری تصریح کرد: متهم طی اظهارات خود انگیزه این کار را اختلافات شخصی عنوان کرد که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی گردید

⁣فراجا