مدافع تیم فوتبال پرسپولیس گفت: در نیمه دوم دیدار با سپاهان سوار بر بازی بودیم و می‌توانستیم گل‌های بیشتری بزنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حسین کنعانی‌زادگان، مدافع تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی مقابل سپاهان اظهار کرد: ابتدا به سپاهان و محرم نویدکیا بابت تیمی که ساخته‌اند، تبریک می‌گویم. در نیمه دوم سوار بازی بودیم و چند موقعیت ۵ به یک را گل نکردیم. ساختار دفاعی خیلی خوبی داریم، اما می‌خواهم بپرسم ورزشگاه خانگی ما کجاست و ما پارسال کجا بازی کردیم؟ این شکلی نمی‌شود. از مسئولان خواهش می‌کنم بگذارید حتی با ۵ هزار نفر در ورزشگاه آزادی بازی کنیم. از بازی با سپاهان در این ورزشگاه و جو لذت بردیم.

وی افزود: امروز از پیام نیازمند و رضا شکاری تشکر می‌کنم. همه بازیکنان ما خوب بودند. فشار هواداری را قبول دارم، اما به عملکرد علیپور نگاه کنید، ۲ بازی و ۲ گل. واقعا علیپور عالی بوده است. خیلی‌ها صحبت‌هایی می‌کنند که باید گفت چرا الان از علیپور چیزی نمی‌گویند و نباید همش انتقاد کرد.

او درباره عملکرد حسین ابرقویی‌نژاد گفت: همه بازیکنان خوب بودند، با حسین در ماشین‌سازی بودیم. او بازیکن خیلی خوب و قوی است. فرقی نمی‌کند چه کسی گل بزند، وقتی گل زدیم همه داخل زمین آمدند.  

او درباره درگیری با احسان حاجی‌صفی گفت: آقا احسان کاپیتان من بوده است و او را دوست داریم و احترامش به‌جا است.

کنعانی‌زادگان درباره ماجرای بیماری سرژ اوریه، گفت: اوریه در تاتنهام و پاری‌سن‌ژرمن بازی کرده و ما بیشتر از آنها نمی‌فهمیم. او در کنار تیم است و مشکلی ندارد. ما هم تست دادیم و هیچ مشکلی وجود ندارد و امیدوارم هر چه زودتر به جمع ما اضافه شود.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، محمد حسین کنعانی زادگان
خبرهای مرتبط
هاشمیان:
بازی هدفمند و نتیجه گرایی را مقابل سپاهان انجام دادیم/ تعجب می‌کنم که به ابرقویی بها داده نمی‌شد
نویدکیا: باورم نمی‌شود که بازی با پرسپولیس را نبردیم/ یکی از بهترین بازی‌های مربیگری‌ام بود
هفته دوم لیگ برتر فوتبال؛
سپاهان ۰ - ۱ پرسپولیس/ طلسم‌شکنی سرخپوشان با هاشمیان در نقش جهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سپاهان ۰ - ۱ پرسپولیس/ طلسم‌شکنی سرخپوشان با هاشمیان در نقش جهان
رأی کمیته انضباطی درباره مدافع پرسپولیس
اختلافات در پرسپولیس علنی شد
رقابت نفس‌گیر مردان آهنین در فینال مسابقات + فیلم
برنامه بازی‌های ایران در کافا
استقلال به دنبال درآمد میلیاردی از حضور در آسیا
مس رفسنجان - تراکتور بدون VAR/ زیرساخت فراهم نیست!
مهدوی داور دیدار استقلال و ذوب‌آهن شد
اعلام ترکیب پرسپولیس برای بازی با سپاهان
تبریز میزبان مسابقات انتخابی تیم ملی و قهرمانی کشور در فیتنس
آخرین اخبار
علیپور: همه بازیکنان در برد برابر سپاهان سهیم هستند/ درگیری با هادی محمدی چیز خاصی نبود
شکاری: صحنه خطا بر روی پایم پنالتی بود
کنعانی‌زادگان: در نیمه دوم سوار بر بازی بودیم/ تست هپاتیت ما مشکلی ندارد
واکنش نیازمند به نشان دادن دلار از سوی هواداران سپاهان
نویدکیا: باورم نمی‌شود که بازی با پرسپولیس را نبردیم/ یکی از بهترین بازی‌های مربیگری‌ام بود
بازی هدفمند و نتیجه گرایی را مقابل سپاهان انجام دادیم/ تعجب می‌کنم که به ابرقویی بها داده نمی‌شد
تقسیم امتیاز‌ها در تهران؛ زور شاگردان دقیقی و خلیفه به هم نرسید
پیروزی خیبر خرم آباد برابر آلومینیوم
بازگشت سرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال به ایران
دمبله: بله توپ طلا را می‌خواهم
امضای تفاهم‌نامه همکاری ورزش و جوانان ایران و تاجیکستان
سپاهان ۰ - ۱ پرسپولیس/ طلسم‌شکنی سرخپوشان با هاشمیان در نقش جهان
رأی کمیته انضباطی درباره مدافع پرسپولیس
اعلام ترکیب پرسپولیس برای بازی با سپاهان
جودوی ایران با ۷ پسر و ۲ دختر در بازی‌های آسیایی بحرین
مهدوی داور دیدار استقلال و ذوب‌آهن شد
معرفی جانشین اصغر رحیمی در فدراسیون تکواندو
دعوت ۱۰ آزادکار ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان به آخرین اردوی تیم ملی
ششمی مرضیه پرورش‌نیا در تراپ آسیا/ تیرانداز المپیکی ایران نهم شد
تبریز میزبان مسابقات انتخابی تیم ملی و قهرمانی کشور در فیتنس
واکنش اتحادیه جهانی کشتی به درگذشت امامعلی حبیبی
مس رفسنجان - تراکتور بدون VAR/ زیرساخت فراهم نیست!
برنامه بازی‌های ایران در کافا
استقلال به دنبال درآمد میلیاردی از حضور در آسیا
بررسی پیشرفت چشمگیر تیم ملی بسکتبال بانوان + فیلم
رقابت نفس‌گیر مردان آهنین در فینال مسابقات + فیلم
برگزاری مجمع عمومی سالیانه فدراسیون نجات غریق و غواصی
اختلافات در پرسپولیس علنی شد
مورایس: استقلال اتحاد دارد/ جای ساپینتو روی نیمکت خالی است
ترکیب تیم ملی تکواندو مشخص شد