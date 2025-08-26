باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حسین کنعانیزادگان، مدافع تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی مقابل سپاهان اظهار کرد: ابتدا به سپاهان و محرم نویدکیا بابت تیمی که ساختهاند، تبریک میگویم. در نیمه دوم سوار بازی بودیم و چند موقعیت ۵ به یک را گل نکردیم. ساختار دفاعی خیلی خوبی داریم، اما میخواهم بپرسم ورزشگاه خانگی ما کجاست و ما پارسال کجا بازی کردیم؟ این شکلی نمیشود. از مسئولان خواهش میکنم بگذارید حتی با ۵ هزار نفر در ورزشگاه آزادی بازی کنیم. از بازی با سپاهان در این ورزشگاه و جو لذت بردیم.
وی افزود: امروز از پیام نیازمند و رضا شکاری تشکر میکنم. همه بازیکنان ما خوب بودند. فشار هواداری را قبول دارم، اما به عملکرد علیپور نگاه کنید، ۲ بازی و ۲ گل. واقعا علیپور عالی بوده است. خیلیها صحبتهایی میکنند که باید گفت چرا الان از علیپور چیزی نمیگویند و نباید همش انتقاد کرد.
او درباره عملکرد حسین ابرقویینژاد گفت: همه بازیکنان خوب بودند، با حسین در ماشینسازی بودیم. او بازیکن خیلی خوب و قوی است. فرقی نمیکند چه کسی گل بزند، وقتی گل زدیم همه داخل زمین آمدند.
او درباره درگیری با احسان حاجیصفی گفت: آقا احسان کاپیتان من بوده است و او را دوست داریم و احترامش بهجا است.
کنعانیزادگان درباره ماجرای بیماری سرژ اوریه، گفت: اوریه در تاتنهام و پاریسنژرمن بازی کرده و ما بیشتر از آنها نمیفهمیم. او در کنار تیم است و مشکلی ندارد. ما هم تست دادیم و هیچ مشکلی وجود ندارد و امیدوارم هر چه زودتر به جمع ما اضافه شود.