قم در مدار تندرستی؛ اجرای بیش از ۲۰ برنامه ورزشی و فرهنگی برای نشاط اجتماعی

رئیس هیأت آمادگی جسمانی و تندرستی استان قم از اجرای بیش از ۲۰ برنامه مسابقاتی، آموزشی، فرهنگی و همگانی در سطح استان با هدف نشاط، سلامت و آمادگی جسمانی در بین اقشار مختلف جامعه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ سعید کاملی، رئیس هیأت آمادگی جسمانی و تندرستی استان قم گفت: در شهریورماه بیش از ۲۰ برنامه مسابقاتی، آموزشی، فرهنگی و همگانی در سطح استان برگزار می‌کنیم تا نشاط، سلامت و آمادگی جسمانی در بین اقشار مختلف جامعه گسترش یابد.

کاملی با اشاره به محور مسابقات شهریورماه اظهار کرد: برگزاری رقابت‌هایی همچون کلیستنیکس آقایان، پیلاتس بانوان، فانکشنال فیتنس بانوان و آقایان، کتل‌بل بانوان، آمادگی جسمانی نوجوانان پسر در قالب طرح اوقات فراغت، مسابقات کارکنان دولت به مناسبت هفته دولت، مسابقات مهارت‌آموزی سربازان منطقه‌ای و همچنین رقابت مشترک با بسیج حوزه ۱۲ شهید شیرازی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در بخش مسابقات است.

وی ادامه داد: در حوزه جشنواره‌های همگانی، جشنواره آمادگی جسمانی دختران در منطقه شیخ‌آباد به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) و همچنین برنامه‌های محله‌محور اوقات فراغت در محله‌های نوبهار و شیخ‌آباد برگزار خواهد شد.

رئیس هیأت آمادگی جسمانی قم در بخش آموزشی نیز خاطرنشان کرد: برگزاری کارگاه آگاهی‌سازی ورزش و سلامتی در مسجد علی‌ابن‌ابی‌طالب(ع) محله بنیاد با مشارکت باشگاه ذوالفقار، دوره مربیگری پیلاتس بانوان درجه سه و میزبانی وبینار ملی تمرینات معلق با حضور ۱۰۰ شرکت‌کننده، از دیگر برنامه‌های شهریورماه است.

کاملی در پایان با اشاره به اقدامات فرهنگی هیأت گفت: کمک به خرید نوشت‌افزار ایرانی برای دانش‌آموزان نیازمند با شعار مثل فرزند خودم و بازدید و تقدیر از تعدادی باشگاه‌های ورزشی استان به مناسبت ماه ربیع‌الاول نیز در دستور کار قرار دارد.

منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان قم

برچسب ها: ورزش همگانی ، اخبار ورزشی قم
خبرهای مرتبط
درخشش ورزشکاران قمی در نخستین دوره مسابقات ملی «اریال»
همایش بزرگ پیلاتس بانوان استان قم برگزار می‌شود
پایان نخستین لیگ فانکشنال فیتنس نونهالان و نوجوانان قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تعویض پرچم گنبد حرم نورانی حضرت معصومه (س) به مناسبت ماه ربیع الاول+فیلم
قم ظرفیت تبدیل شدن به قطب اصلی فوتبال ساحلی کشور را دارد
واگذاری ۴۸۰ واحد‌های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان در قم
آغاز واگذاری زمین به ۴ هزار متقاضی جوانی جمعیت در قم
باقری راغب برای ۴ سال آینده ماندگار شد
قم بر سکوی نایب‌قهرمان راگبی جوانان ایران ایستاد
مشارکت گسترده قمی‌ها در پویش «نذر سفر»؛ جلوه‌ای از عشق و ایثار
دستور قضایی برای توقف تحویل بتن به ساخت‌وسازهای فاقد مجوز در قم
قم در مدار تندرستی؛ اجرای بیش از ۲۰ برنامه ورزشی و فرهنگی برای نشاط اجتماعی
اجرای ۵۰ برنامه ورزشی، فرهنگی و آموزشی به مناسبت هفته دولت در قم
آخرین اخبار
اجرای ۵۰ برنامه ورزشی، فرهنگی و آموزشی به مناسبت هفته دولت در قم
قم در مدار تندرستی؛ اجرای بیش از ۲۰ برنامه ورزشی و فرهنگی برای نشاط اجتماعی
دستور قضایی برای توقف تحویل بتن به ساخت‌وسازهای فاقد مجوز در قم
مشارکت گسترده قمی‌ها در پویش «نذر سفر»؛ جلوه‌ای از عشق و ایثار
قم بر سکوی نایب‌قهرمان راگبی جوانان ایران ایستاد
تعویض پرچم گنبد حرم نورانی حضرت معصومه (س) به مناسبت ماه ربیع الاول+فیلم
واگذاری ۴۸۰ واحد‌های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان در قم
قم ظرفیت تبدیل شدن به قطب اصلی فوتبال ساحلی کشور را دارد
باقری راغب برای ۴ سال آینده ماندگار شد
آغاز واگذاری زمین به ۴ هزار متقاضی جوانی جمعیت در قم
آغاز فصل تازه توانمندسازی دختران نوجوان قم با مشارکت مردم