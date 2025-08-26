قم در مدار تندرستی؛ اجرای بیش از ۲۰ برنامه ورزشی و فرهنگی برای نشاط اجتماعی

باشگاه خبرنگاران جوان _ سعید کاملی، رئیس هیأت آمادگی جسمانی و تندرستی استان قم گفت: در شهریورماه بیش از ۲۰ برنامه مسابقاتی، آموزشی، فرهنگی و همگانی در سطح استان برگزار می‌کنیم تا نشاط، سلامت و آمادگی جسمانی در بین اقشار مختلف جامعه گسترش یابد.

کاملی با اشاره به محور مسابقات شهریورماه اظهار کرد: برگزاری رقابت‌هایی همچون کلیستنیکس آقایان، پیلاتس بانوان، فانکشنال فیتنس بانوان و آقایان، کتل‌بل بانوان، آمادگی جسمانی نوجوانان پسر در قالب طرح اوقات فراغت، مسابقات کارکنان دولت به مناسبت هفته دولت، مسابقات مهارت‌آموزی سربازان منطقه‌ای و همچنین رقابت مشترک با بسیج حوزه ۱۲ شهید شیرازی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در بخش مسابقات است.

وی ادامه داد: در حوزه جشنواره‌های همگانی، جشنواره آمادگی جسمانی دختران در منطقه شیخ‌آباد به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) و همچنین برنامه‌های محله‌محور اوقات فراغت در محله‌های نوبهار و شیخ‌آباد برگزار خواهد شد.

رئیس هیأت آمادگی جسمانی قم در بخش آموزشی نیز خاطرنشان کرد: برگزاری کارگاه آگاهی‌سازی ورزش و سلامتی در مسجد علی‌ابن‌ابی‌طالب(ع) محله بنیاد با مشارکت باشگاه ذوالفقار، دوره مربیگری پیلاتس بانوان درجه سه و میزبانی وبینار ملی تمرینات معلق با حضور ۱۰۰ شرکت‌کننده، از دیگر برنامه‌های شهریورماه است.

کاملی در پایان با اشاره به اقدامات فرهنگی هیأت گفت: کمک به خرید نوشت‌افزار ایرانی برای دانش‌آموزان نیازمند با شعار مثل فرزند خودم و بازدید و تقدیر از تعدادی باشگاه‌های ورزشی استان به مناسبت ماه ربیع‌الاول نیز در دستور کار قرار دارد.

منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان قم