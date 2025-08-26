علیپور: همه بازیکنان در برد برابر سپاهان سهیم هستند/ درگیری با هادی محمدی چیز خاصی نبود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی علیپور، مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس درباره کسب پیروزی مقابل تیم فوتبال سپاهان گفت: واقعا موفقیت تیمی است و همه در برد سهیم هستند و همین که بازیکنان در رختکن خوشحال هستند، باعث افتخار است. مرتضی پورعلی گنجی هم بدشانسی آورد و یک خرده دماغش شکست.

علیپور با اشاره به جو تیمی این فصل تیم پرسپولیس گفت: اول خدا بعد کمک همه بازیکنان باعث شده که موفق باشیم. امسال همدل هستیم و امیدوارم هواداران هم پشت ما باشند و نگذارند که حتی یک روزنه وجود داشته باشد.

مهاجم گلزن پرسپولیس درباره درگیری فیزیکی‌اش با هادی محمدی در نیمه اول بازی گفت: نه، چیز خاصی نبود. این مسئله‌ای است که در بازی پیش می‌آید. به خیر گذشت البته ما خیلی باهم دوست هستیم.

او درباره از دست دادن موقعیت‌ها، گفت: هیجان بازی بالا است و جو سنگین است. بازیکنان آن قدر دویدند و زحمت کشیدند که شاید لحظه آخر که ضربان بالا است نتوانستند از فرصت‌ها استفاده کنند، اما مهم این است که توانستیم به پیروزی برسیم.

این بازیکن با اشاره به آرزویش برای بازی در تیم ملی و شانس خود گفت: ما در حال تلاش هستیم و هر بازیکنی آرزویش این است که پیراهن تیم ملی را بپوشد. کادر فنی تیم ملی همه بازی‌ها را رصد و آنالیز می‌کند و در نهایت این باعث افتخار است که بتوانیم زیر پرچم تیم ملی بازی کنیم.