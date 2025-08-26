رئیس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: اصلاح روند تعرفه‌ها و کاهش روند مهاجرت نخبگان از مهم‌ترین اقدامات این سازمان با حمایت‌های موثر دولت چهاردهم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمد رئیس‌زاده در آیین گرامیداشت روز پزشک در هتل قلب بیمارستان شهید رجایی، با اشاره به همراهی دولت چهاردهم در تصویب و ابلاغ به‌موقع تعرفه‌های خدمات سلامت، افزود: این اقدامات تأثیر عمیقی بر جامعه پزشکی داشته و می‌تواند مسیر اصلاحات ساختاری در نظام سلامت را هموار کند.

وی مهم‌ترین اقدامات دوره هشتم سازمان نظام پزشکی را صیانت از شأن و کرامت جامعه پزشکی، اصلاح روند تعرفه‌ها، کاهش روند مهاجرت نخبگان، تسهیل فضای کسب‌وکار پزشکان جوان و مقابله با مداخلات غیرمجاز درمانی عنوان کرد.

رئیس‌زاده با تأکید بر اینکه نظام سلامت همچنان با چالش‌هایی همچون منابع ناکافی، نابرابری در دسترسی به خدمات و مشکلات معیشتی پزشکان روبه‌روست، خواستار همکاری دولت و مجلس برای بازنگری قوانین و ایجاد منابع پایدار در حوزه سلامت شد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی همچنین به تحولات بزرگ علمی در عرصه پزشکی جهان نظیر ژن‌درمانی، پزشکی دقیق و هوش مصنوعی اشاره کرد و آن را فرصتی تاریخی برای جامعه پزشکی ایران دانست.

وی در عین حال هشدار داد: رواج شبه‌علم و مداخلات غیرمجاز تهدیدی جدی برای سلامت مردم و امنیت ملی است و نیازمند برخورد قاطع است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با تجلیل از خدمات جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس، مقابله با کرونا و خدمت‌رسانی در نقاط محروم، گفت: سلامت مردم سنگ‌بنای توسعه پایدار کشور است و جامعه پزشکی همواره با تمام وجود در کنار مردم ایستاده است.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: سازمان نظام پزشکی ، دولت چهاردهم ، مهاجرت پزشکان
