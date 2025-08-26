مدیر مجموعه ایفمارک در مورد میزان دوری بازیکن مبتلا به هپاتیت پرسپولیس توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال عصر دوشنبه اعلام کرد که سرژ اوریه بازیکن مطرح پرسپولیس که مبتلا به هپاتیت است، باید دوباره تست بدهد تا در صورت تایید ایفمارک اجازه بازی پیدا کند.

در همین رابطه زهره هراتیان، مدیر مجموعه ایفمارک در گفت‌وگویی تلویزیونی در پاسخ به این سوال که اوریه باید ۳ ماه داروی بیماران هپاتیت را مصرف کند تا شاخص‌های این بیماری به حد مجاز برسد، گفت: این برای کیس‌های جدید ابتلا به هپاتیت است ولی در حال حاضر با کسی رو‌به‌رو هستیم که مدت مدیدی این بیماری را داشته و دارو مصرف کرده ولی مدتی است که مصرف دارو را قطع کرده است. قرار شده اوریه دارو مصرف کند و مرتب چک شود و نیاز به ۳ ماه مصرف دارو نیست.

او افزود: خوشبختانه به فیفادی رسیده‌ایم و هر وقت شاخص‌های بیماری اوریه به حد مجاز رسید، با رعایت پروتکل‌ها به او اجازه بازی می‌دهیم. ما به باقی تیم‌ها هم گفته‌ایم که واکسیناسیون هپاتیت را داشته باشند و آنتی‌بادی‌ها چک شود.

منبع: ایسنا

برچسب ها: بازیکن خارجی پرسپولیس ، هپاتیت
خبرهای مرتبط
رأی کمیته انضباطی درباره مدافع پرسپولیس
کنعانی‌زادگان: در نیمه دوم سوار بر بازی بودیم/ تست هپاتیت ما مشکلی ندارد
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر سپاهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سپاهان ۰ - ۱ پرسپولیس/ طلسم‌شکنی سرخپوشان با هاشمیان در نقش جهان
رأی کمیته انضباطی درباره مدافع پرسپولیس
مهدوی داور دیدار استقلال و ذوب‌آهن شد
اعلام ترکیب پرسپولیس برای بازی با سپاهان
واکنش نیازمند به نشان دادن دلار از سوی هواداران سپاهان
بازگشت سرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال به ایران
دمبله: بله توپ طلا را می‌خواهم
نویدکیا: باورم نمی‌شود که بازی با پرسپولیس را نبردیم/ یکی از بهترین بازی‌های مربیگری‌ام بود
معرفی جانشین اصغر رحیمی در فدراسیون تکواندو
چه زمانی اوریه برای پرسپولیس بازی می‌کند؟
آخرین اخبار
چه زمانی اوریه برای پرسپولیس بازی می‌کند؟
علیپور: همه بازیکنان در برد برابر سپاهان سهیم هستند/ درگیری با هادی محمدی چیز خاصی نبود
شکاری: صحنه خطا بر روی پایم پنالتی بود
کنعانی‌زادگان: در نیمه دوم سوار بر بازی بودیم/ تست هپاتیت ما مشکلی ندارد
واکنش نیازمند به نشان دادن دلار از سوی هواداران سپاهان
نویدکیا: باورم نمی‌شود که بازی با پرسپولیس را نبردیم/ یکی از بهترین بازی‌های مربیگری‌ام بود
بازی هدفمند و نتیجه گرایی را مقابل سپاهان انجام دادیم/ تعجب می‌کنم که به ابرقویی بها داده نمی‌شد
تقسیم امتیاز‌ها در تهران؛ زور شاگردان دقیقی و خلیفه به هم نرسید
پیروزی خیبر خرم آباد برابر آلومینیوم
بازگشت سرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال به ایران
دمبله: بله توپ طلا را می‌خواهم
امضای تفاهم‌نامه همکاری ورزش و جوانان ایران و تاجیکستان
سپاهان ۰ - ۱ پرسپولیس/ طلسم‌شکنی سرخپوشان با هاشمیان در نقش جهان
رأی کمیته انضباطی درباره مدافع پرسپولیس
اعلام ترکیب پرسپولیس برای بازی با سپاهان
جودوی ایران با ۷ پسر و ۲ دختر در بازی‌های آسیایی بحرین
مهدوی داور دیدار استقلال و ذوب‌آهن شد
معرفی جانشین اصغر رحیمی در فدراسیون تکواندو
دعوت ۱۰ آزادکار ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان به آخرین اردوی تیم ملی
ششمی مرضیه پرورش‌نیا در تراپ آسیا/ تیرانداز المپیکی ایران نهم شد
تبریز میزبان مسابقات انتخابی تیم ملی و قهرمانی کشور در فیتنس
واکنش اتحادیه جهانی کشتی به درگذشت امامعلی حبیبی
مس رفسنجان - تراکتور بدون VAR/ زیرساخت فراهم نیست!
برنامه بازی‌های ایران در کافا
استقلال به دنبال درآمد میلیاردی از حضور در آسیا
بررسی پیشرفت چشمگیر تیم ملی بسکتبال بانوان + فیلم
رقابت نفس‌گیر مردان آهنین در فینال مسابقات + فیلم
برگزاری مجمع عمومی سالیانه فدراسیون نجات غریق و غواصی
اختلافات در پرسپولیس علنی شد
مورایس: استقلال اتحاد دارد/ جای ساپینتو روی نیمکت خالی است