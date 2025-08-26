باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال عصر دوشنبه اعلام کرد که سرژ اوریه بازیکن مطرح پرسپولیس که مبتلا به هپاتیت است، باید دوباره تست بدهد تا در صورت تایید ایفمارک اجازه بازی پیدا کند.

در همین رابطه زهره هراتیان، مدیر مجموعه ایفمارک در گفت‌وگویی تلویزیونی در پاسخ به این سوال که اوریه باید ۳ ماه داروی بیماران هپاتیت را مصرف کند تا شاخص‌های این بیماری به حد مجاز برسد، گفت: این برای کیس‌های جدید ابتلا به هپاتیت است ولی در حال حاضر با کسی رو‌به‌رو هستیم که مدت مدیدی این بیماری را داشته و دارو مصرف کرده ولی مدتی است که مصرف دارو را قطع کرده است. قرار شده اوریه دارو مصرف کند و مرتب چک شود و نیاز به ۳ ماه مصرف دارو نیست.

او افزود: خوشبختانه به فیفادی رسیده‌ایم و هر وقت شاخص‌های بیماری اوریه به حد مجاز رسید، با رعایت پروتکل‌ها به او اجازه بازی می‌دهیم. ما به باقی تیم‌ها هم گفته‌ایم که واکسیناسیون هپاتیت را داشته باشند و آنتی‌بادی‌ها چک شود.

منبع: ایسنا