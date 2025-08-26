تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات کافا به مصاف تیم‌های ضعیف قاره آسیا می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی پیش رو در مسابقات کافا که به میزبانی تاجیکستان و ازبکستان برگزار می‌شود شرکت می‌کند.  

در گروه A این مسابقات ازبکستان (میزبان)، قرقیزستان، ترکمنستان و عمان قرار دارند.

شاگردان قلعه نویی در گروه B این مسابقات با تاجیکستان (میزبان)، افغانستان و هند همگروه هستند.

تیم ملی کشورمان روز جمعه ۷ شهریور در نخستین بازی خود در ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه به مصاف افغانستان می‌رود.

تیم ملی درحالی به مصاف افغانستان می‌رود که ارزش این تیم ۱۷۵ هزار یورو است.

ارزش تیم هند ۵.۳ میلیون یورو و تاجیکستان ۸ میلیون یورو است.

