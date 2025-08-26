تیم اینتر فصل جدید سری آ ایتالیا را با یک پیروزی پرگل مقابل تورینو آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اولین هفته از رقابت‌های سری آ شب گذشته با دو دیدار باقی مانده به پایان رسید که در بازی مهمتر، تیم اینتر با سرمربی جدید کریستین کیوو با پنج گل مهمانش تورینو را در هم کوبید.

اینتر شروع خوبی داشت و موفق شد در دقیقه‌ی ۱۸ روی یک ضربه‌ی کرنر توسط الساندرو باستونی به گل برسد. سپس مارکوس تورام در دقیقه‌ی ۳۶ روی پاس خرید جدید اینتر یعنی سوسیچ گل دوم نراتزوری در نیمه اول را به ثمر رساند. نیمه دوم با گل لائوتارو مارتینز در دقیقه‌ی ۵۲ آغاز شد تا خیال کریستین کیوو و شاگردانش از این پیروزی خانگی راحت شود. سپس تورام برای دومین بار گلزنی کرد و بعد از آن آنژ یوان بونی، مهاجم جدید اینتر موفق به ثمر رساندن نخستین گل رسمی‌اش در پیراهن این تیم شد.

در دیگر دیدار دیشب سری آ، اودینزه و هلاس ورونا به تساوی ۱-۱ رسیدند.

