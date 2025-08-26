شهروندخبرنگار ما فیلمی از به بار نشستن درختان گردو در باغ‌های روستای جغدان شهرستان کیار را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - درخت بادام یکی از محصولات مهم در کشاورزی به شمارمی‌رود و به عنوان یکی از مهم‌ترین و اقتصادی‌ترین درختان میوه خشک در کشورمان محسوب می‌شود. این مغز پرخاصیت و خوشمزه، نه تنها یک میان وعده سالم است، بلکه در بسیاری از غذا‌ها و شیرینی‌ها نیز کاربرد دارد. اواخر فصل تابستان و اوایل فصل پاییز بهترین زمان برای برداشت این محصول کشاورزی است. هم اکنون درختان گردو در باغ‌های روستای جغدان شهرستان کیار استان چهارمحال و بختیاری به بار نشسته و کشاورزان مشغول برداشت این محصول هستند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: هاشمی - چهارمحال و بختیاری

فیلمی از به بار نشستن درختان گردو در باغ‌های روستای جغدان
