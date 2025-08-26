باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حدادی رئیس اداره فرهنگ و ترافیک پلیس راهور استان قزوین در دومین دوره آموزشی توجیهی اصلاح رفتار‌های ترافیکی رانندگان پرخطر با بیان اینکه ۸۰ درصد علل تصادفات رانندگی به عامل انسانی و رانندگی پرخطر بازمی‌گردد، گفت: با اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی، شاهد کاهش چشمگیر تصادفات فوتی در استان هستیم.

وی عدم مهارت در کنترل وسیله نقلیه و عدم توجه به جلو را از مهمترین علل تصادفات جاده‌ای برشمرد و تأکید کرد: اصلاح رفتار ترافیکی، مهمترین عامل در کاهش تصادفات جاده‌ای است و همه باید در این زمینه مسئولانه عمل کنیم.

رئیس اداره فرهنگ و ترافیک پلیس راهور استان، از والدین خواست تا با نظارت بر عملکرد فرزندان خود در بحث رانندگی، به ارتقای ایمنی جاده‌ها کمک کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری کل استان قزوین هم گفت: تجزیه و تحلیل ما بر شخصیت رانندگان پر خطر باشد.

علی فولیان افزود: هدف از برگزاری چنین برنامه‌ای پیشگیری از جرایم و تخلفات مختلف رانندگی است.

وی اضافه کرد: حفظ جان انسان‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری کل استان اظهار داشت: بسیاری از پرونده‌های قضایی ما را حوادث جاده‌ای تشکیل می‌دهد.

فولیان همچنین تاکید کرد: رویکرد ما اولویت بخشیدن به آموزش و فرهنگ سازی است.

