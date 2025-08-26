باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ بزرگترین نیروگاه خورشیدی چهارمحال و بختیاری در زمینی به مساحت ۲۳ هکتار در شهرستان بروجن، در مجاورت شهرک صنعتی سفید، با ظرفیت تولید ۲۰ مگاوات احداث میشود.
بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت برق استان، این پروژه با سرمایهگذاری ۱۰ هزار میلیارد ریالی و با مشارکت بخش خصوصی کلید خورده است و پیشبینی میشود تا سال آینده به بهرهبرداری برسد.
با بهرهبرداری از این نیروگاه، برق مورد نیاز حدود ۴ هزار خانوار تأمین خواهد شد و گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار، کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و استفاده بهینه از منابع انرژی تجدیدپذیر در استان برداشته میشود.
این پروژه علاوه بر تأمین انرژی پاک، فرصتهای جدیدی برای اشتغالزایی در منطقه ایجاد خواهد کرد و نقش مهمی در ارتقای زیرساختهای انرژی استان ایفا میکند.