به مناسبت روز پزشک از پزشکان و کادر درمان بیمارستان شهید محلاتی تبریز تجلیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -اصغر جعفری روحی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مراسم تجلیل از پزشکان و کادر درمان بیمارستان محلاتی تبریز ضمن گرامیداشت روز پزشک گفت: حرفه‌ پزشکی تلفیقی از معرفت، مسئولیت اجتماعی و عشق به انسانهاست و اگر با ایثار و شهامت در هم آمیزد می‌تواند در روز‌های سختی همانند دوران همه‌گیری کرونا یا دفاع مقدس ۱۲ روزه‌، ضامن تامین سلامت بیماران و مجروحان باشد همچنان که در این مقاطع پزشکان و کادر درمان با روحیه‌ای سرشار از ایثار در خط مقدم خدمت بوده و انجام وظیفه می‌کردند.

وی بر لزوم تقویت همدلی، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بهبود شرایط کاری پزشکان تاکید کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تمام توان در مسیر حمایت از پزشکان، ارتقای تجهیزات بیمارستانی و توسعه تحقیقات علمی گام برمی‌دارد تا خدمت به مردم، ارتقای سلامت جامعه و پاسداری از ارزش‌های انسانی به جایگاه واقعی خود برسد.

برچسب ها: روز پزشک ، مراسم تجلیل
خبرهای مرتبط
تجلیل از پزشکان نمونه بیمارستان شهید محلاتی تبریز
تجلیل از پزشکان نمونه بیمارستان محلاتی سپاه
تجلیل از پزشکان نمونه آذربایجان شرقی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تسویه ۹۵ درصد مطالبات کلزاکاران آذربایجان شرقی
تجلیل از پزشکان و کادر درمان بیمارستان شهید محلاتی تبریز
آخرین اخبار
تسویه ۹۵ درصد مطالبات کلزاکاران آذربایجان شرقی
تجلیل از پزشکان و کادر درمان بیمارستان شهید محلاتی تبریز
وضعیت مطلوب عملیات اجرایی بهسازی روکش آسفالت مسیر بستان آباد - هشترود اتوبان پیامبر اعظم