تجلیل از پزشکان و کادر درمان بیمارستان شهید محلاتی تبریز

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -اصغر جعفری روحی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مراسم تجلیل از پزشکان و کادر درمان بیمارستان محلاتی تبریز ضمن گرامیداشت روز پزشک گفت: حرفه پزشکی تلفیقی از معرفت، مسئولیت اجتماعی و عشق به انسانهاست و اگر با ایثار و شهامت در هم آمیزد میتواند در روزهای سختی همانند دوران همهگیری کرونا یا دفاع مقدس ۱۲ روزه، ضامن تامین سلامت بیماران و مجروحان باشد همچنان که در این مقاطع پزشکان و کادر درمان با روحیهای سرشار از ایثار در خط مقدم خدمت بوده و انجام وظیفه میکردند.
وی بر لزوم تقویت همدلی، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بهبود شرایط کاری پزشکان تاکید کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تمام توان در مسیر حمایت از پزشکان، ارتقای تجهیزات بیمارستانی و توسعه تحقیقات علمی گام برمیدارد تا خدمت به مردم، ارتقای سلامت جامعه و پاسداری از ارزشهای انسانی به جایگاه واقعی خود برسد.