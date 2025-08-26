رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: مشمولان غیر غایب پذیرفته شده در آزمون‌های سراسری می‌توانند جهت ثبت نام در دانشگاه از تسهیلات ویژه افزایش یک ماه مهلت معرفی تا پایان مهرماه سال جاری بهره‌مند شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرداررحمان علیدوست در توضیح بیشتر اظهارکرد: با توجه به اعلام سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر تأخیر اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری مربوط به پذیرفته شدگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در مهر ماه سال جاری، سازمان وظیفه عمومی فراجا تسهیلاتی را برای ادامه تحصیل مشمولان در نظرگرفته است که ضوابط آن به شرح ذیل ابلاغ و قابل اجرا می‌باشد:

۱-مهلت معرفی کلیه مشمولان فارغ التحصیل خرداد و شهریور سال ۱۴۰۳ در پایه دوازدهم (دیپلم) که می‌بایست برابر تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی، حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند، مهلت معرفی آنان به مدت یک ماه تا پایان مهرماه سال جاری تمدید می‌گردد.

این دسته از مشمولان در صورت قبولی (با کنکور یا بدون کنکور) در نیمسال اول سال تحصیلی جدید (ورودی مهر ماه ۱۴۰۴) با احراز شرایط می‌توانند از معافیت تحصیلی دانشجویی بهره‌مند شوند، در صورت عدم قبولی یا عدم تمایل برای ادامه تحصیل موظفند حداکثر تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴ برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام نمایند.

۲-کلیه مشمولان غیر غایب فارغ التحصیل پایه دوازدهم خرداد و شهریور سال ۱۴۰۳ که برابر ضوابط قانونی برای تکمیل ظرفیت و یا شروع به تحصیل ورودی نیمسال دوم امسال (بهمن ۱۴۰۴) پذیرفته می‌شوند، می‌بایست تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴ وضعیت خدمتی خود را مشخص کرده و پس از اخذ برگ اعزام بدون غیبت، با ارایه گواهی قبولی در دانشگاه از تسهیلات تمدید تاریخ اعزام تا بهمن ماه امسال بهره‌مند و در این خصوص از طریق دفاتر پلیس +۱۰ اقدام کنند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

