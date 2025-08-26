باشگاه خبرنگاران جوان ـ مهدی چمران، رئیس شورا در حاشیه سیصد و پنجاهمین جلسه شورا در جمع اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی پیرامون مشکلات موجود در زمینه چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، اظهار داشت: متاسفانه بخش‌هایی از تأسیسات این چراغ‌ها، به ویژه باتری‌ها، مورد سرقت قرار می‌گیرند. اگرچه در بخش‌های میانی بزرگراه‌ها امکان سرقت تجهیزات محدودتر است، اما در چهار راه‌ها این اتفاق به طور مکرر رخ می‌دهد؛ در همین راستا بار‌ها به شهرداری پیشنهاد شده است چراغ‌های راهنمایی و رانندگی با استفاده از انرژی خورشیدی فعال شوند.

وی افزود: شهرداری نیز با وجود برخی محدودیت‌ها، موضوع خرید پنل‌های خورشیدی را در دستور کار قرار داده و تا جایی که اطلاع داریم، بخش قابل توجهی از این پنل‌ها، به ویژه برای چراغ‌های چشمک‌زن، تأمین شده است.

چمران در ادامه با انتقاد از نحوه برگزاری برخی رویداد‌ها در نمایشگاه بین‌المللی تهران گفت: نباید به نمایشگاه امتیازاتی داده شود که منجر به ایجاد نارضایتی و فشار روانی بر شهروندان گردد. با این حال از همکاری‌های صورت‌گرفته به ویژه در روز‌های ابتدایی مهرماه قدردانی می‌کنیم. در همین ایام تلاش‌هایی برای تأمین اتوبوس‌های برقی، دوکابین و ساخت داخل صورت گرفته و حجم قابل توجهی از این اتوبوس‌ها وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران خواهد شد تا از آسیب‌های احتمالی به شهر جلوگیری شود. اتوبوس‌های برقی خریداری شده عملکرد مطلوبی داشته‌اند و ایستگاه‌های شارژ جدید نیز برای اتوبوس‌های در حال ورود راه‌اندازی خواهد شد.

رئیس شورا با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی در حوزه حمل و نقل شهری، تصریح کرد: ساخت بزرگراه‌ها بر اساس طرح جامع شهر عملیاتی شده و در حال حاضر اولویت اصلی مدیریت شهری، توسعه خطوط مترو است به همین دلیل بخش عمده‌ای از بودجه موجود به این حوزه اختصاص یافته و طرح‌هایی نظیر دو طبقه کردن بزرگراه‌ها در دستور کار نیست.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص اسکان آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه نیز توضیح داد: هتل‌ها صرفاً برای اسکان موقت این افراد در دوره بازسازی منازل در نظر گرفته شده‌اند. با توجه به هزینه‌های بالا شهرداری امکان تامین هزینه‌های بلند مدت اسکان در هتل‌ها را ندارد. مقرر شده است افراد تا دو یا سه ماه در هتل‌ها اقامت داشته باشند و برای سایر خانواده‌هایی که منازلشان نیازمند تخریب و نوسازی در بازه زمانی یک تا دو ساله است؛ واحد‌های اجاره‌ای تأمین شده است.

چمران در ارتباط با اعتراضات خانواده‌های متوفیان دفن شده در قطعه ۴۱ بهشت زهرا (س) هم تصریح کرد: این خانواده‌ها حق شکایت دارند و هیچ مانعی در مسیر پیگیری حقوقی آنان وجود ندارد.

رئیس شورا با تاکید بر اهمیت سامانه ۱۳۷ نیز اظهار داشت: تمامی گزارش‌هایی که به این سامانه مرتبط باشند؛ مورد بررسی قرار می‌گیرند. اگرچه برخی موارد قابلیت پیگیری ندارند، اما در حد توان، پاسخگویی صورت می‌گیرد.

وی در پایان با اشاره به وضعیت نگهداشت شهری هم اظهار داشت: تاکنون لایحه‌ای برای بهره‌گیری از ظرفیت پاکبانان در حوزه نگهداشت شهر ارائه نشده است. با توجه به نارضایتی موجود از وضعیت فعلی، مقرر شده از مسئول جدید این حوزه دعوت شود تا برنامه‌های خود را ارائه دهد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران