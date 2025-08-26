تعیین سازوکار واگذاری اماکن ورزشی در مجلس

نمایندگان مجلس در نشست امروز ساز وکار واگذاری اماکن ورزشی مازاد به‌صورت فروش اقساطی به مدت حداکثر تا ده سال را مشخص کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ شهریور) در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه باشگاه داری با ماده ۱۴ این لایحه با ۲۱۳ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۱۴ این لایحه؛ واگذاری اماکن ورزشی مازاد به‌صورت فروش اقساطی حداکثر ده ساله پس از تصویب هیأت وزیران به باشگاه‌هایی که حداقل سه سال متوالی در سه رشته ورزشی (حداقل یک رشته ورزشی بانوان) در بالاترین سطح تیم‌گان‌ها شرکت داشته باشند، با رعایت آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/ ۴/ ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است. در اجرای این ماده به هر باشگاه حداکثر دو ورزشگاه قابل واگذاری است. هر گونه تغییر کاربری اماکن ورزشی موضوع این ماده، ممنوع می‌باشد.

همچنین دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس در توضیح ماده ۱۵ این لایحه گفت: این قانون دائمی بوده، اما قانون برنامه پنجساله توسعه به مدت زمان مشخص برنامه ریزی شده برهمین اساس اشکالاتی بر آن وارد است، ما باید برای آموزش و پرورش و بحث دانشگاه‌ها بر اساس سند جامع آمایش ورزش اقدام کنیم این ماده در راستای ماده ۷۸ و موضوع مالیاتی و آمایش ورزشی برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده می‌شود.

در ماده ۱۵ این لایحه آمده است: در راستای اجرای بند «ت» ماده (۷۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب ۱/ ۳/ ۱۴۰۳، وجوه هزینه‌های صورت‌گرفته توسط بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت اختصاصی باشگاه‌های ورزشی بانوان، جانبازان، توان‌یابان و احداث اماکن ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی با اولویت مناطق کم برخوردار و سرانه ورزشی زیر میانگین کشوری و متناسب با سند آمایش سرزمینی ورزش کشور که با تأیید وزارت تهیه می‌شود، به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب می‌شود.

برچسب ها: اماکن ورزشی ، نظام جامع باشگاه داری
خبرهای مرتبط
بیانیه نمایندگان مجلس درباره اهمیت راهبردی منطقه قفقاز جنوبی
رئیس مجلس در نطق پیش از دستور:
حرف از عدم‌کفایت رئیس‌جمهور و بیانیه‌های کذایی بازی در زمین‌دشمن است
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس:
تمرکززدایی حکمرانی در ایران چالش‌های چندوجهی دارد
جهت تامین نظر شورای نگهبان صورت گرفت؛
اصلاح لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
احتمال حضور ناتو در نزدیکی مرز‌های ایران مساله بسیار نگران کننده‌ای است
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۴ شهریور
صفحه عبری رهبر معظم انقلاب: رژیم صهیونی منفورترین رژیم دنیا است
آنچه در سر صهیونیست‌ها می‌گذرد، احیای «ژئوپلیتیک عبری» است/ تنها حزب‌الله توان مقابله با رژیم صهیونیستی را دارد
واکنش سخنگوی وزارت خارجه به ادعا‌های ترامپ درباره برنامه هسته‌ای ایران
دیدار لاریجانی با خانواده شهید سردار مهدی ربانی
ابهام هسته‌ای کنونی در برنامه ایران، محصول عملکرد آمریکا و اروپاست
پویش «به عشق پیامبر (ص) می‌بخشم» گامی بزرگ در راستای همدلی ملت است
پزشکیان: اولویت در ارتقای کیفیت آموزشی، بهره‌مند شدن دانش‌آموزان نیازمند از آن است
حرف از عدم‌کفایت رئیس‌جمهور و بیانیه‌های کذایی بازی در زمین‌دشمن است
آخرین اخبار
تعیین سازوکار واگذاری اماکن ورزشی در مجلس
ارتش: دولت چهاردهم با عزمی راسخ در مسیر اعتلای ایران اسلامی می‌کوشد
اصلاح لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی
حرف از عدم‌کفایت رئیس‌جمهور و بیانیه‌های کذایی بازی در زمین‌دشمن است
آنچه در سر صهیونیست‌ها می‌گذرد، احیای «ژئوپلیتیک عبری» است/ تنها حزب‌الله توان مقابله با رژیم صهیونیستی را دارد
لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور در دستورکار مجلس
احتمال حضور ناتو در نزدیکی مرز‌های ایران مساله بسیار نگران کننده‌ای است
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۴ شهریور
صفحه عبری رهبر معظم انقلاب: رژیم صهیونی منفورترین رژیم دنیا است
دیدار لاریجانی با خانواده شهید سردار مهدی ربانی
پویش «به عشق پیامبر (ص) می‌بخشم» گامی بزرگ در راستای همدلی ملت است
پزشکیان: اولویت در ارتقای کیفیت آموزشی، بهره‌مند شدن دانش‌آموزان نیازمند از آن است
واکنش سخنگوی وزارت خارجه به ادعا‌های ترامپ درباره برنامه هسته‌ای ایران
ابهام هسته‌ای کنونی در برنامه ایران، محصول عملکرد آمریکا و اروپاست
این مردم هستند که باید در مورد عملکرد دولت چهاردهم نمره بدهند
تمرکززدایی حکمرانی در ایران چالش‌های چندوجهی دارد
بقائی: ایران آماده مذاکره با اروپاست/ اعتمادسازی باید دوطرفه باشد
گفت‌وگوی سنایی و سفیر چین درباره نشست آتی سازمان شانگهای
ایران جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به بیمارستان ناصر در غزه را محکوم کرد
مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی سه‌شنبه برگزار می‌شود
تأکید ایران و الجزایر بر دفاع کشور‌های اسلامی از حقوق ملت فلسطین در محافل جهانی
قدردانی عراقچی از نقش ترکیه در حمایت از ملت فلسطین
پزشکیان: ایران هرگز به دنبال ساخت سلاح اتمی نبوده، نیست و نخواهد بود
آمادگی روسیه برای نقش‌آفرینی موثر در حل‌وفصل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای ایران
عراقچی: رویکرد ایران در پرونده هسته‌ای، شفاف و مسئولانه است
تشکیل هیات حسابرسی ویژه نفت در دیوان محاسبات کشور
پزشکیان و اعضای هیات دولت به مقام شهدا ادای احترام کردند
عراقچی: تاریخ، تأخیر در محکومیت عملی تراژدی غزه را نخواهد بخشید
تاکید عراقچی و فواد حسین بر اجرای کامل تفاهم‌نامه امنیتی ایران و عراق
دیدار بهرامی با معاون دبیرکل و نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی در امور افغانستان