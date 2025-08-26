ترکیب تیم‌های ملی ووشو در دو بخش ساندا و تالو برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در برزیل و بازی‌های هم‌بستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض پس از برگزاری مبارزات انتخابی مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کادر فنی تیم‌های ملی ووشو پس از ثبت نتایج مبارزات انتخابی و ارزیابی‌های صورت‌گرفته، ترکیب تیم‌های ملی ساندا و تالو اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در برزیل و بازی‌های هم‌بستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض را به شرح زیر اعلام کرد.

* رقابت‌های قهرمانی جهان - ساندا آقایان
- شجاع پناهی در وزن ۶۵ کیلوگرم
- عرفان محرمی در وزن ۷۰ کیلوگرم
- محسن محمدسیفی در وزن ۷۵ کیلوگرم
- سهیل موسوی در وزن ۸۰ کیلوگرم
- مهدی مرادی در وزن ۹۰ کیلوگرم

هدایت تیم ملی ساندا در مسابقات جهانی برعهده رامین موحدنیا خواهد بود و حبیب بهمنی، حمید لادور و محسن محمدسیفی نیز به‌عنوان مربی در کنار تیم حضور خواهند داشت.

* رقابت‌های قهرمانی جهان - تالو آقایان
- شاهین بنی‌طالبی، مصطفی حسن‌زاده و ابوالفضل قره‌باغی.
هدایت تیم ملی تالو در مسابقات جهانی برعهده فرشاد عربی خواهد بود.

* رقابت‌های قهرمانی جهان - ساندا بانوان
- صدیقه دریایی در وزن ۶۵ کیلوگرم
- سهیلا منصوریان در وزن ۷۰ کیلوگرم
- شهربانو منصوریان در وزن ۷۵ کیلوگرم
هدایت تیم ملی ساندا بانوان در مسابقات جهانی برعهده الهه منصوریان خواهد بود.

* رقابت‌های قهرمانی جهان - تالو بانوان
- زهرا کیانی و هلیا اسدیان.
هدایت تیم ملی تالو بانوان در مسابقات جهانی برعهده محبوبه کریمی خواهد بود.

با توجه به اعلام کمیته برگزاری مسابقات ووشو بازی‌های هم‌بستگی ریاض، مبارزات این رشته در ۶ وزن بخش ساندا برگزار خواهد شد که تیم ملی کشورمان در ۳ وزن آقایان و ۳ وزن بانوان به شرح زیر در این تورنمنت حضور خواهد داشت.

* بازی‌های هم‌بستگی اسلامی - ساندا آقایان
- امیرحسین همتی در وزن ۶۰ کیلوگرم
- عرفان محرمی در وزن ۷۰ کیلوگرم
- فربد طالشی در وزن ۸۵ کیلوگرم

* بازی‌های هم‌بستگی اسلامی - ساندا بانوان
- سارا شفیعی در وزن ۵۶ کیلوگرم
- سهیلا منصوریان در وزن ۶۰ کیلوگرم
- شهربانو منصوریان در وزن ۷۰ کیلوگرم

برچسب ها: مسابقات ووشو ، مسابقات ساندا ، ساندا و تالو
خبرهای مرتبط
نگاهی به عملکرد ورزش ایران در ادوار مختلف بازی‌های جهانی/ چنگدو به نام «دختران ایران» ثبت شد
پایان منصوریان و دریایی در تیم ملی ووشو بانوان!
آغاز فعالیت‌های کمیته ملی المپیک برای بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکنش نیازمند به نشان دادن دلار از سوی هواداران سپاهان
چه زمانی اوریه برای پرسپولیس بازی می‌کند؟
علیپور: همه بازیکنان در برد برابر سپاهان سهیم هستند/ درگیری با هادی محمدی چیز خاصی نبود
نویدکیا: باورم نمی‌شود که بازی با پرسپولیس را نبردیم/ یکی از بهترین بازی‌های مربیگری‌ام بود
شکاری: صحنه خطا بر روی پایم پنالتی بود
پیروزی خیبر خرم آباد برابر آلومینیوم
بازی هدفمند و نتیجه گرایی را مقابل سپاهان انجام دادیم/ تعجب می‌کنم که به ابرقویی بها داده نمی‌شد
کنعانی‌زادگان: در نیمه دوم سوار بر بازی بودیم/ تست هپاتیت ما مشکلی ندارد
مصاف ایران با تیم‌های ضعیف کافا + فیلم
مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان؛ صدرنشینی ایران با شکست تیم قدرتمند لهستان
آخرین اخبار
ترکیب تیم‌های ملی ووشو برای دو رویداد مهم مشخص شد
هافبک سپاهان جراحی کرد
رضا سوخته‌سرایی تشییع شد
بازگشت پینگ‌پنگ‌بازان ایران به «صعود» در رنکینگ جهانی
مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان؛ صدرنشینی ایران با شکست تیم قدرتمند لهستان
پزشک پرسپولیس: اوریه مشکلی برای بازی کردن ندارد
جمشیدیان: ریکاردو آلوز به ما اعلام کرد بازیکن آزاد است/ سازمان لیگ جواب ما را نمی‌دهد
پنالتی برای پرسپولیس و سپاهان رخ نداده بود/ دانشگر به درستی اخراج شد
آبی پوشان پایتخت به دنبال صدرنشینی در لیگ برتر/ تراکتوری‌ها اولین برد را دشت می‌کنند؟
هراتیان: اوریه بعد از کاهش ویروس هپاتیت می‌تواند بازی کند
زکی پور: بازی با پرسپولیس باید با ۴ گل به نفع ما تمام می‌شد
اینتر ۵ - ۰ تورینو/ آغاز درخشان کیوو روی نیمکت نراتزوری
مصاف ایران با تیم‌های ضعیف کافا + فیلم
نیوکاسل ۲ - ۳ لیورپول/ پیروزی بزرگ در سنت جیمز پارک
چه زمانی اوریه برای پرسپولیس بازی می‌کند؟
علیپور: همه بازیکنان در برد برابر سپاهان سهیم هستند/ درگیری با هادی محمدی چیز خاصی نبود
شکاری: صحنه خطا بر روی پایم پنالتی بود
کنعانی‌زادگان: در نیمه دوم سوار بر بازی بودیم/ تست هپاتیت ما مشکلی ندارد
واکنش نیازمند به نشان دادن دلار از سوی هواداران سپاهان
نویدکیا: باورم نمی‌شود که بازی با پرسپولیس را نبردیم/ یکی از بهترین بازی‌های مربیگری‌ام بود
بازی هدفمند و نتیجه گرایی را مقابل سپاهان انجام دادیم/ تعجب می‌کنم که به ابرقویی بها داده نمی‌شد
تقسیم امتیاز‌ها در تهران؛ زور شاگردان دقیقی و خلیفه به هم نرسید
پیروزی خیبر خرم آباد برابر آلومینیوم
بازگشت سرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال به ایران
دمبله: بله توپ طلا را می‌خواهم
امضای تفاهم‌نامه همکاری ورزش و جوانان ایران و تاجیکستان
سپاهان ۰ - ۱ پرسپولیس/ طلسم‌شکنی سرخپوشان با هاشمیان در نقش جهان
رأی کمیته انضباطی درباره مدافع پرسپولیس
اعلام ترکیب پرسپولیس برای بازی با سپاهان
جودوی ایران با ۷ پسر و ۲ دختر در بازی‌های آسیایی بحرین