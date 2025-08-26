باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه توتو اسپورت، تحرکات نقل‌وانتقالاتی اینتر میلان همچنان ادامه دارد. نراتزوری در تابستان جاری شاهد جدایی دو مهاجم باتجربه خود، مارکو آرناوتوویچ و خواکین کوره‌آ بود که پس از پایان قرارداد از جمع آبی‌ومشکی‌ها رفتند.

در مقابل، اینتر با جذب آنژه یوان بونی از پارما و همچنین اضافه کردن فرانچسکو پیو اسپوزیتو به ترکیب اصلی، بخشی از خط حمله خود را بازسازی کرده است.

با این حال، توتو اسپورت تأکید می‌کند که وضعیت مهدی طارمی همچنان بلاتکلیف است و باشگاه ایتالیایی پیش از بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالات به دنبال یافتن تیمی جدید برای مهاجم ایرانی خواهد بود.

طبق این گزارش، در صورت جدایی طارمی، تعداد مهاجمان اینتر به چهار نفر کاهش خواهد یافت. همین موضوع می‌تواند مدیران باشگاه را به جذب یک مهاجم دیگر برای تقویت عمق تیم ترغیب کند.

با این حال، تا زمانی که تکلیف طارمی مشخص نشود، اینتر اقدامی برای خرید بازیکن جدید انجام نخواهد داد. چرا که حضور شش مهاجم در فهرست نهایی، برنامه‌های تیم را با مشکل مواجه می‌کند.

در صورتی که اینتر موفق شود برای طارمی راه‌حلی پیدا کند، احتمال دارد در واپسین روز‌های بازار تابستانی، به سراغ جذب یک مهاجم تازه برود تا خط حمله خود را تکمیل کند.