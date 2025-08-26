باشگاه خبرنگاران جوان- حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان در بیانیهای، شهادت خبرنگاران را «خشونت بنیادین» خواند و تاکید کرد که این اقدام، اعتبار «مدعیان آزادی بیان» را بهشدت زیر سئوال میبرد.
در این بیانیه همچنین آمده است که از آغاز جنگ تاکنون رژیم صهیونیستی بیش از ۲۵۰ خبرنگار را به شهادت رسانده است.
طالبان اضافه کرده است که این اقدامات «بخشی از جنایات و حملات غیرانسانی علیه مردم مسلمان فلسطین» بوده و مصداق آشکار «نسلکشی» است.
این در حالیاست که در حملات ۳ شهریور رژیم اشغالگر صهیونیستی به بیمارستان ناصر در خانیونس، دستکم ۲۰ نفر به شهادت رسیدند که در میان آنان پنج خبرنگار و تعدادی از امدادگران نیز شامل هستند.
این حادثه که بهصورت حمله دو مرحلهای انجام شد، بار دیگر نگرانیهای گستردهای را درباره هدف قرار گرفتن خبرنگاران و نقض آشکار اصول بینالمللی از سوی رژیم صهیونیستی برانگیخته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز حمله امروز رژیم صهیونیستی به بیمارستان ناصر در خانیونس را به شدت محکوم کرد.
اسماعیل بقائی، ادامه بیعملی مجامع جهانی و مدعی حقوق بشر در قبال نقضهای فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در غزه و کرانه باختری را شرمآور خواند و با تاکید بر مسئولیت قانونی و اخلاقی همه دولتها برای توقف نسلکشی و مجازات جنایتکاران نازیست و نژادپرست صهیونیستی، تصریح کرد حامیان تسلیحاتی و سیاسی رژیم اشغالگر، بهویژه آمریکا، بهعنوان همدستان و شرکای جنایات شنیع ارتکابی علیه مردم فلسطین باید در برابر جامعه جهانی پاسخگو باشند.