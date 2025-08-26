باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی امانی در دیدار «محمد ابراهیم الدیلمی» سفیر جمهوری یمن در تهران با تجلیل از مقاومت قهرمانانه ملت یمن به رهبری انصارالله، آن را «حماسه‌ای بی‌نظیر در تاریخ مقاومت جهان» توصیف کرد.

وی به نقش محوری جنبش انصارالله به عنوان «ستون فقرات محور مقاومت در منطقه» اشاره کرد و افزود: پایداری و استقامت برادران یمنی ما در برابر ائتلاف متجاوز به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی، برگ زرینی در تاریخ مبارزات امت اسلام است.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی آمادگی کامل حزب متبوعش را برای امضای تفاهمنامه همکاری مشترک با انصارالله یمن اعلام کرد و گفت: این تفاهمنامه می‌تواند زمینه‌ساز تقویت همکاری‌های استراتژیک در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای بین دو طرف باشد.

امانی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند: «یمن شجاع، درختی استوار در برابر طوفان‌های سهمگین استکبار جهانی است» بر ضرورت همبستگی و وحدت امت اسلام برای مقابله با توطئه‌های دشمن تأکید کرد.

سفیر یمن: پیروزی ایران در دفاع برابر تجاوز ۱۲ روزه، پیروزی تمام امت اسلام بود

در ادامه، محمد ابراهیم الدیلمی سفیر یمن در تهران، با تقدیر از مقاومت جمهوری اسلامی ایران، پیروزی اخیر ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی را تبریک گفت و افزود: این پیروزی، اگرچه با شهدای گرانقدری همراه بود، اما پیروزی بزرگی برای تمام امت اسلام بود و انگیزه مومنان را بیدار کرد.

وی با اشاره به نقش رهبری حکیمانه آیت‌الله خامنه‌ای، خاطرنشان کرد: برادران ایرانی باید بدانند که آنها از تمام جهان اسلام دفاع می‌کنند و شکست یا پیروزی آنها برابر با شکست یا پیروزی تمام اسلام است.

سفیر یمن در تهران ضمن انتقاد از سکوت سازمان‌های بین‌المللی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: تنها راه نجات، وحدت و تقویت قدرت نظامی و امنیتی است. همانگونه که خداوند در قرآن می‌فرماید: «و انزلنا الحدید»؛ ما قرآن را برای هدایت و حدید را برای مقابله با دشمنان نازل کردیم.

الدیلمی، از توسعه روابط آموزشی و فرهنگی با حزب مؤتلفه اسلامی استقبال کرد و گفت: حزب مؤتلفه سرشار از نخبگان فرهیخته است و ما از همکاری با این حزب استقبال می‌کنیم.

وی با اشاره به حمایت یمن از ایران در خلال تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی، افزود: جمهوری یمن حمایت نظامی خود را از ایران اعلام کرد، زیرا به خوبی می‌دانیم که جمهوری اسلامی ایران چه خدمات بزرگی به اسلام و کشور‌های عربی و اسلامی ارائه داده است.

سفیر یمن در تهران بیان کرد: مردم ایران، مردم بزرگی هستند و تنها بخش کوچکی از جامعه نخبگان سیاسی باید دقت نمایند، شایسته ایران است که پیام قدرت و پیروزی خود را نشان دهد و از ارسال پیام دوگانه و پیام ضعف برخی از جامعه نخبه سیاسی پرهیز کنند، بزرگترین کسی که به پیروزی ایران واقف است خود اسرائیل و خود آمریکا هستند.

الدیلمی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات گسترده یمن در حمایت از مردم مظلوم غزه اشاره کرد و گفت: ما هر هفته تظاهرات میلیونی در یمن برگزار می‌کنیم و در پارلمان و هیأت وزیران، تحریم کلیه کالا‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی و حامیان اروپایی آن به تصویب رسیده است.

وی از تشکیل نیروی بسیج یک میلیونی در یمن خبر داد و افزود: این نیرو علاوه بر ارتش و گروه‌های جهادی است و امیدواریم این تجربه برای کشور‌های عربی که همچنان در خواب به سر می‌برند، تکرار شود.

سفیر یمن در تهران با تأکید بر وحدت میدان‌های مقاومت، خاطرنشان کرد: ما از همان روز‌های اول، وحدت میدان‌ها را سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم و معتقدیم که عراق، یمن، لبنان، فلسطین و ایران همه میدان‌های واحدی هستند که باید با اضافه شدن میدان‌های جدید، تقویت شوند.

این دیدار با حضور هیأتی بلندپایه از حزب به همراهی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی انجام شد.

منبع: حزب مؤتلفه اسلامی