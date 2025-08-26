شهردار منطقه ۱۳ تهران از پرداخت بیش از ۱۱ میلیارد ریال کمک‌هزینه به خانواده‌های آسیب‌دیده جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در این منطقه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ امیر محمد نوری، شهردار منطقه ۱۳ تهران با اشاره به شناسایی واحد‌های آسیب‌دیده گفت: با همکاری معاونت مالی، بازرسی و ستاد مدیریت بحران منطقه، از تمامی واحد‌های آسیب‌دیده بازدید و میزان خسارت‌ها تعیین شد. فرم‌های مربوط به پرداخت تکمیل و مراحل مکاتبات با اداره کل پشتیبانی انجام شد تا مبالغ نهایی به خانواده‌ها پرداخت شود.

شهردار منطقه ۱۳ با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ خانواده تاکنون مبالغ کمک‌هزینه را دریافت کرده‌اند، اظهار داشت: این کمک‌ها با هدف جبران خسارت‌های وارده به واحد‌های مسکونی و تأمین لوازم اساسی زندگی اختصاص یافته است.

مدیریت شهری شرق پایتخت خاطرنشان کرد: در مرحله پایانی، خانواده‌های مشمول از طریق ستاد بحران منطقه دعوت شدند و مبالغ کمک‌هزینه به صورت حضوری تقدیم آنان شد.

این مقام مسئول در پایان تأکید کرد که این طرح نمونه‌ای از همکاری سازمانی و هماهنگی بین معاونت‌های مالی، بازرسی و مدیریت بحران منطقه بوده و تلاش شده است روند پرداخت کمک‌ها با شفافیت و سرعت مناسب انجام شود.

نوری خاطرنشان کرد: با وجود تعطیلات اخیر، با پیگیری معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، پرداخت کمک‌هزینه‌ها انجام شد.

منبع: مهر

