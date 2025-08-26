چین: اسرائیل باید بلافاصله عملیات نظامی خود در غزه را متوقف کند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - چین روز سه‌شنبه اعلام کرد که از حمله اسرائیل به یک بیمارستان در غزه که در میان حداقل ۲۰ کشته، پنج روزنامه‌نگار نیز حضور داشتند، «متعجب» شده است.

«گو جیاکون»، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در پاسخ به سؤالی درباره این حملات گفت: «ما شوکه شده‌یم و این واقعیت را محکوم می‌کنیم که متأسفانه بار دیگر پرسنل پزشکی و روزنامه‌نگاران در درگیری جان خود را از دست داده‌اند. ما به بازماندگان تسلیت و با آنان همدردی می‌گوییم.»

دیروز رویترز، آسوشیتدپرس و الجزیره همگی با انتشار بیانیه‌هایی، مرگ همکاران خود را تسلیت گفتند، در حالی که ارتش اسرائیل گفت که این حادثه را بررسی خواهد کرد.

به گزارش نهاد‌های نظارت بر رسانه‌ها، جنگ ادامه‌دار غزه یکی از مرگبارترین جنگ‌ها برای روزنامه‌نگاران بوده و در طول نزدیک به دو سال تهاجم اسرائیل، حدود ۲۰۰ کارگر رسانه‌ای کشته شده‌اند.

گو گفت: «چین بسیار نگران وضعیت فعلی نوار غزه است.» او افزود که چین «همه اقداماتی که به غیرنظامیان آسیب می‌رساند... از جمله اعمال خشونت علیه روزنامه‌نگاران» را محکوم می‌کند.

«اسرائیل باید بلافاصله عملیات نظامی خود در غزه را متوقف کند، در اسرع وقت به یک آتش‌بس جامع و پایدار دست یابد، ورود کامل کمک‌های بشردوستانه را ازسرگیری کند، از بروز یک فاجعه انسانی در مقیاس بزرگتر جلوگیری کند و برای کاهش تنش‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن تلاش کند.»

منبع: خبرگزاری فرانسه