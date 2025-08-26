باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تهدید خود علیه کشور‌هایی که بر شرکت‌های دیجیتال آمریکایی مالیات وضع می‌کنند را تکرار کرد و هشدار داد در صورت لغو نشدن این قوانین، بر صادرات آنها تعرفه‌های گمرکی اضافی اعمال خواهد کرد.

ترامپ در پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «تمامی کشور‌هایی که مالیات‌ها، قوانین یا مقررات دیجیتالی را با هدف قرار دادن شرکت‌های فناوری آمریکایی تصویب می‌کنند، در صورت عدم لغو این اقدامات تبعیض‌آمیز، با تعرفه‌های گمرکی سنگین و محدودیت در صادرات فناوری و تراشه‌های آمریکایی مواجه خواهند شد.»

او در ادامه این قوانین را با هدف «آسیب رساندن و تبعیض علیه فناوری آمریکا» توصیف و ادعا کرد که این اقدامات «به نفع شرکت‌های رقیب چینی» تمام می‌شود.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه ادعا کرد: «آمریکا و شرکت‌های فناوری آمریکایی دیگر قلک یا پادری برای جهان نیستند. به آمریکا و شرکت‌های فناوری بزرگ ما احترام بگذارید، وگرنه عواقبش را خواهید دید!»

رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند که دولت ترامپ در حال بررسی گزینه‌هایی برای اعمال تحریم علیه مقامات اتحادیه اروپا یا برخی کشور‌های عضو است که در پشت پرده اجرای قانون خدمات دیجیتال اروپا قرار دارند.

این مسئله که کشور‌های اروپایی بر درآمد‌های شرکت‌های بزرگ دیجیتال همچون گوگل (زیرمجموعه آلفابت)، فیسبوک (زیرمجموعه متا)، اپل و آمازون مالیات وضع می‌کنند، در سال‌های اخیر منبع تنش دائمی بین واشنگتن و برخی پایتخت‌های اروپایی بوده است.

منبع: المیادین