استعفای عکاس رویترز در اعتراض به «همدستی رویترز با اسرائیل»

روزنامه‌نگار و عکاس خبری کانادایی، پس از هشت سال همکاری در اعتراض به همدستی رویترز با تبلیغات اسرائیل از این خبرگزاری استعفا داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - والری زینگ، روزنامه‌نگار و عکاس خبری کانادایی، پس از هشت سال همکاری، از خبرگزاری انگلیسی «رویترز» استعفا داد. او این اقدام را در اعتراض به آنچه همدستی رویترز با تبلیغات صهیونیستی و توجیه مکرر جنایات در کشتار روزنامه‌نگاران غزه خواند، انجام داد.

زینگ در پستی در صفحه فیس‌بوک خود نوشت که سکوت سازمان‌های رسانه‌ای بزرگ، به ویژه رویترز، در مشروعیت بخشیدن به ترور بیش از ۲۴۵ روزنامه‌نگار در طول حمله رژیم تروریستی اسرائیل به غزه نقش داشته است.  

او به طور خاص به مرگ همکارانش، حسام المصری (عکاس) و انس الشریف (روزنامه‌نگار) اشاره کرد. او تاکید کرد که انس الشریف، برنده جایزه پولیتزر برای همکاری با رویترز، با وجود قرار گرفتن در لیست علنی ترور صهیونیست‌ها و درخواست‌های مکررش از رسانه‌های بین‌المللی برای محافظت، مورد دفاع رویترز قرار نگرفت.

زینگ استدلال کرد که تکرار روایت اسرائیل بدون راستی‌آزمایی، رسانه‌های غربی را به شریک مستقیم در توجیه جنایات و فراهم کردن شرایط برای هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران تبدیل کرده است.

این روزنامه‌نگار کانادایی ضمن ابراز شرم و اندوه از داشتن کارت خبرگزاری رویترز، اظهار داشت که فعالیت‌های آینده خود را به پاسداشت همکارانش در غزه، شجاع‌ترین و بزرگ‌ترین روزنامه‌نگاران تاریخ اختصاص خواهد داد.

این استعفا در حالی صورت می‌گیرد که در حمله به بیمارستان ناصر در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه، ۲۰ غیرنظامی از جمله ۵ روزنامه‌نگار به شهادت رسیدند.

