باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - محمد نوذری استاندار قزوین در مراسم یادواره شهدای دولت و کارمند استان قزوین با اشاره به جایگاه صنعتی و تأثیرگذار قزوین در اقتصاد ملی و امنیت غذایی کشور، از توجه جدی به ظرفیت گردشگری استان خبر داد و گفت: مجوز دو هتل ۵ ستاره صادر شده است.
وی با بیان اینکه استان در حوزههای اجتماعی و فرهنگی ضعیف است و سرانه سینما و سالن نمایش پایینی دارد، از برنامهریزی برای ارتقای این شاخصها خبر داد.
نوذری به مشکلات حوزه سلامت نیز اشاره کرد و ادامه داد: در شاخصهای درمانی استان در رتبه ۲۵ کشور قرار دارد، سرانه تخت بیمارستانی کشور حدود ۱۷ و در استان ۱۵ است، یعنی حدود ۱.۵ درصد کمتر از میانگین کشوری هستیم، بنابراین تجهیز مراکز درمانی و توسعه بیمارستانها برای قزوین یک ضرورت جدی است.
استاندار قزوین با اشاره به رویکرد دولت در توجه جدی به درمان و کمبود تخت و تجهیزات بیمارستانی در استان، گفت: تلاش میکنیم بیمارستانها تکمیل شود و با اتمام بیمارستان هزار تختخوابی، سرانه تخت در استان افزایش مییابد.
وی با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم به دنبال کلنگزنی طرحها نیست، تاکید کرد: سیاست ما در استان تکمیل و راهاندازی طرحهای نیمهتمام است.
وی همچنین به ناترازی انرژی در آب و برق اشاره کرد و گفت: پروژه انتقال آب از سد طالقان در مراحل پایانی است و تخصیص آب شرب ۱۰۰ درصد است و تا چند هفته آینده قرارداد نهایی و وارد فاز اجرایی میشود.
نوذری از بهرهبرداری از ۳۸۲ پروژه با اعتبار ۱۶.۲ همت و اشتغال ۴ هزار نفر در هفته دولت خبر داد و نقش رسانهها و افکار عمومی را در پیشبرد اهداف استان بسیار مهم دانست.
استاندار قزوین به اقتدار موشکی ایران در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی یک کشور شیشهای و غیرقابل دفاع است و موشکهای ما به نقاط استراتژیک آن رسیده است.
سردار آتانی فرمانده سپاه استان قزوین هم با اشاره به جنایات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: ما ایستادهایم به سبک رجایی و ادامه میدهیم با سبک رئیسی، و ندای کودکان غزه را با شهادت شهید قاسمی سر میدهیم.
فرمانده سپاه صاحب الائمر (ع) استان قزوین بیان کرد: تصویر واقعی جمهوری اسلامی، شهیدان ما هستند، راه شهدای ما همیشه و در همه حال همچنان زنده و پرنور ادامه دارد.