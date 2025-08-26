باشگاه خبرنگاران جوان _ کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: امروز و فردا آسمان صاف در برخی ساعات همراه با وزش باد نسبتا شدید و در پاره‌ای نقاط گرد و خاک خواهد بود.

مرتضی صبوری افزود: میزان سرعت وزش باد طی امروز و فردا بین ۵۰ تا ۵۵ و پس فردا بین ۴۰ تا ۴۵ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس هواشناسی در خصوص تغییرات دمایی هم از کاهش نسبی دمای هوا خبر داد و گفت: حداکثر دمای هوای شهر قم امروز نسبت به دیروز دو درجه کاهش یافته است.

صبوری گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهرقم ۴۰ درجه و فردا ۳۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.

منبع:اداره کل هواشناسی قم