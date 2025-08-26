کارشناس هواشناسی از کاهش نسبی دمای هوای استان قم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: امروز و فردا آسمان صاف در برخی ساعات همراه با وزش باد نسبتا شدید و در پاره‌ای نقاط گرد و خاک خواهد بود.

مرتضی صبوری افزود: میزان سرعت وزش باد طی امروز و فردا بین ۵۰ تا ۵۵ و پس فردا بین ۴۰ تا ۴۵ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس هواشناسی در خصوص تغییرات دمایی هم از کاهش نسبی دمای هوا خبر داد و گفت: حداکثر دمای هوای شهر قم امروز نسبت به دیروز دو درجه کاهش یافته است. 

صبوری گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهرقم ۴۰ درجه و فردا ۳۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.

منبع:اداره کل هواشناسی قم 

برچسب ها: هواشناسی قم ، تغییرات دمایی
خبرهای مرتبط
گرد و غبار و وزش باد در قم
قم غبارآلود می‌شود؛ صدور هشدار زرد هواشناسی
هشدار زرد گرد و غبار در قم
وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک در قم
پیش‌بینی وزش باد و گردوخاک در قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
اجرای ۵۰ برنامه ورزشی، فرهنگی و آموزشی به مناسبت هفته دولت در قم
قم در مدار تندرستی؛ اجرای بیش از ۲۰ برنامه ورزشی و فرهنگی برای نشاط اجتماعی
دستور قضایی برای توقف تحویل بتن به ساخت‌وسازهای فاقد مجوز در قم
مشارکت گسترده قمی‌ها در پویش «نذر سفر»؛ جلوه‌ای از عشق و ایثار
قم بر سکوی نایب‌قهرمان راگبی جوانان ایران ایستاد
تعویض پرچم گنبد حرم نورانی حضرت معصومه (س) به مناسبت ماه ربیع الاول+فیلم
واگذاری ۴۸۰ واحد‌های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان در قم
قم ظرفیت تبدیل شدن به قطب اصلی فوتبال ساحلی کشور را دارد
باقری راغب برای ۴ سال آینده ماندگار شد
آغاز واگذاری زمین به ۴ هزار متقاضی جوانی جمعیت در قم