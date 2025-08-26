بازیکن برزیلی مدنظر استقلال کیست؟

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت «onefootball»، لینکلن هنریک اولیویرا دوس سانتوس، هافبک-مهاجم ۲۶ ساله برزیلی، که اخیراً شایعه شده بود ممکن است به تیم سائوپائولو بپیوندد، اکنون به صورت رسمی در بازار آزاد قرار دارد.
این بازیکن پس از فسخ قرارداد، دیگر جزو برنامههای فنرباغچه یا هال سیتی نیست و مدیران برنامههای او در روزهای اخیر تلاش کردهاند تا لینکلن را به باشگاههای مختلف پیشنهاد دهند. پیشتر، مدیران سائوپائولو نام او را از لیست گزینههای خود کنار گذاشته بودند. این بازیکن در سال ۲۰۲۴ دوران موفقی را در ردبول براگانتینو پشت سر گذاشت.
لینکلن، متولد ۷ نوامبر ۱۹۹۸ در پورتو آلگره، برزیل است و دوران حرفهای خود را از تیمهای پایه گرمیو آغاز کرد. او در سال ۲۰۱۵ و به عنوان یک نوجوان اولین بازی حرفهای خود را انجام داد و خیلی زود به عنوان یکی از استعدادهای بزرگ فوتبال برزیل و جهان شناخته شد.
پس از دوران حضور در گرمیو، که با چالشهایی برای تثبیت در ترکیب اصلی همراه بود، او به ریزسپور ترکیه قرض داده شد و با این تیم قهرمان لیگ دسته دوم ترکیه شد. همچنین تجربه بازی در آمریکا-امجی را داشت و سپس به فوتبال اروپا رفت و در سانتا کلارا پرتغال بازی کرد.
در سال ۲۰۲۲، لینکلن به فنرباغچه ترکیه پیوست و در سال ۲۰۲۴ به صورت قرضی به ردبول براگانتینو رفت که بار دیگر درخشش داشت. در سال ۲۰۲۵ نیز به هال سیتی انگلیس قرض داده شد.
لینکلن به دلیل تکنیک بالا، دید بازی و چندمنظوره بودن در خط میانی شناخته میشود و میتواند به عنوان هافبک هجومی، طراح بازی و گاهی هافبک-مهاجم بازی کند. او همچنین در تیمهای پایه برزیل حضور موفقی داشته و عناوین قارهای و جهانی کسب کرده است. مسیر حرفهای لینکلن با استعداد فراوان، اما همراه با قرضیها و تلاش برای تثبیت در تیمهای بزرگتر بوده است.
در همین حال، مدیران باشگاه استقلال نیز با مدیر برنامههای لینکلن وارد مذاکره شدهاند تا در صورت امکان، او را به عنوان جانشین جلال الدین ماشاریپوف جذب کنند، اما تاکنون هیچ تصمیم قطعی اتخاذ نشده است.