طائف فرودگاه اصلی اعزام حجاج

باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا بیات رئیس سازمان حج و زیارت با تشریح روند اعزام حج عمره مفرده و ثبت نام حج تمتع همزمان با هفته دولت اظهار داشت: ما در طول سال با اخبار منفی و نگران کننده مواجه بودیم، که تم نگران کننده به جامعه منتقل میکند، اما خبر بدرقه زائران، انرژی مثبتی را منتقل میکند. لازم است گاهی اخبار با انتقال حس خوب اینچنین به مردم منتقل کرد.

وی با اشاره به اینکه جنس کار ما به نحوی است که اخبارش انرژی مثبت تزریق میکند، تصریح کرد: عمدا افراد با نیت کار خیر و خدمت به زائر امام حسین (ع) در جهت برکت در کار مشارکت میکنند.

بیات در بخش دیگر اضافه کرد: از سازمان حج در جهت اعتلای فضای معنوی انتظار است و باید سازمان حج و زیارت ابزار را به نوعی فعال کند که به این امر کمک کند از این رو ظرفیت دوبرابر شد، برخی سهمیه‌ها بر اساس اختیار و مجوز پیش بینی شده تا جا‌های خالی پر شود، مثلا اعلام کردیم زوج‌های جوان مدنظر هستند تا هم تشویق به ازدواج شود و هم ظرفیت‌های خالی پر شود، همچنین این امر با سازمان‌ها مطرح شده است تا سهمیه عمره به دستگاه‌ها تخصیص یابد.

وی درباره بهره از فرودگاه طائف افزود: طائف در صد کیلومتری مکه است و زائر پس از رسیدن خسته نبوده و اماده اعمال است، تنوعی هم هست برای افرادی که پیش از این از جده اعزام شده بودند، از این رو ترافیک را طائف نداریم و زائر با تشریفات ساده میتواند از آنجا استفاده کند، این باعث می‌شود میانگین تعجبل ما از این فرودگاه تا پنجاه دقیقه شد.

بیات متذکر شد: امسال هم چند ورواز اول را وارد کار شدیم و با مسئولین حج عربستان مذاکره کردیم و کار اجرایی شد، اما ممکن است برخی پرواز‌ها از جده هم باشد. اما طائف فرودگاه اصلی ما خواهد بود.

وی درباره چمدان‌های گمشده حجاج گفت: ۱۲۵ چمدان همچنان باقی است. هرچند بار زائران بیمه است.

رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: اکنون روزانه ۵۰۰ ایرانی به زیارت عمره مشرف می‌شوند که در نظر داریم با افزایش پرواز‌ها از مهرماه، این تعداد پو برابر شده و به روزانه ۱۰۰۰ نفر برسد.

وی با اشاره به تخصیص وام برای زیارت عمره تصریح کرد: با بانک ملی مذاکره کردیم که هزینه این سفر کاهش یابد به طوری که زائران بتوانند بخشی از هزینه را از طریق وام دریافت کنند.

بیات با بیان اینکه ۳۰۰ چمدان در ایام جنگ ۱۲ روزه گم‌شده است، تصریح کرد: پس از این امر قرار شده تا سعودی‌ها خسارت بدهند. درباره بازگشت زمینی از عراق هم ۲۵ چمدان ابنجاست صاحبش پیدا نشده و چمدان ۱۲۵ نفر هم‌بازنگشته که بیمه خسارت می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه ما با فرض بر اینکه شرایط کشور عادی است پیش می‌رویم، گفت: زائرانی که در مکه داشتیم سه روز زودتر از زمان برنامه‌ریزی شده از مکه خارج شدند. امیدواریم جنگی رخ ندهد، اما در شرایط بحران هم تجربه داریم.

بیات با بیان اینکه بین ایرلاین‌ها برای کاهش هزینه رقابت ایجاد شده است، تصریح کرد: در کتار ایران‌ایر، از پرواز ناس سعودی هم استفاده می‌کنیم و در نظر داریم سایر شرکت‌های هواپیمایی هم پای کار عمره بیاوریم.