معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: افزودن ۱۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی شهرداری قم در دستور کار است و تلاش می‌کنیم که افزودن ۵۰ دستگاه تا مهرماه سال جاری محقق شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  _  رضا خانه‌زاد یزدی گفت: در سال‌های گذشته شهرداری قم در دو بخش حمل و نقل عمومی و ITS وضعیت مطلوبی نداشت که به همین دلیل این دو موضوع مورد توجه بیش‌تری قرار گرفت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم  با اشاره به اینکه با تلاش‌های انجام شده توانستیم زمان سفر با اتوبوس و سر فاصله رسیدن اتوبوس به ایستگاه‌ها را در برخی خطوط در ۱۰ دقیقه و در برخی خطوط دیگر در ۱۵ دقیقه تثبیت کنیم، مطرح کرد: یکی از لازمه‌های این اتفاق افزایش تعداد اتوبوس‌ها بود که باتوجه به شرایط تولید اتوبوس در کشور، مجبور به بازسازی ۳۵ دستگاه اتوبوس شدیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم با بیان اینکه در گام بعدی به موضوع کیفیت سفر مردم در حمل و نقل عمومی ورود کردیم، عنوان کرد: در این عرصه نگاه ویژه‌ای به راننده‌ها داشتیم.

او اضافه کرد: در این راستا نشستی با رانندگان اتوبوس‌ها برگزار و توقعات را تبیین کردیم و علاوه‌بر آن کارانه‌ای را نیز برای رانندگان در نظر گرفتیم که با معیار‌های مختلفی ازجمله نظافت، پوشش، رانندگی ایمن و نظرسنجی مردمی به آنها تعلق می‌گیرد.

خانه‌زاد یزدی با اشاره به اینکه برای نخستین بار در منطقه هشت به صورت نمونه، بحث ایستگاه‌های سبز را راه‌اندازی کردیم، خاطرنشان کرد: تلاش کردیم در این ایستگاه‌ها شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کنیم تا تمام شهروندان با هر محدودیتی بتوانند از خدمات حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم  با بیان اینکه گام بعدی در عرصه حمل و نقل عمومی مدیریت سفر بوده است، تصریح کرد: امروز شهروندان قمی می‌توانند از پنج روش مختلف با گوشی‌های هوشمند و غیرهوشمند از زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه مدنظر مطلع شوند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم اضافه کرد: هماهنگی‌هایی برای اضافه شدن ۱۰۰ دستگاه اتوبوس به مجموعه حمل و نقل شهری قم انجام شده است که تلاش داریم ۵۰ دستگاه آن تا مهرماه محقق شود.

منبع:روابط عمومی ناوگان اتوبوسرانی قم

برچسب ها: حمل ونقل عمومی قم ، ناوگان اتوبوسرانی قم
خبرهای مرتبط
