رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران از آمادگی برای ریشه‌کن کردن تروریسم و امن‌سازی مرز‌های دو کشور ایران و پاکستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی» روز سه شنبه ۴ شهریورماه ۱۴۰۴ در گفتگوی تلفنی با «فیلد مارشال سیدعاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان ضمن ابراز همدردی با مردم این کشور به دلیل خسارات و آسیب‌های ناشی از سیل اخیر اظهار داشت هر کمکی که در توان نیرو‌های مسلح ما باشد با افتخار برای برادران عزیزمان در پاکستان انجام خواهیم داد.

سرلشکر موسوی در ادامه درباره موضوعات دوجانبه ایران و پاکستان عنوان کرد: ارتباطات بسیار خوبی بین دو کشور در سطوح مختلف به ویژه در سطح عالی برقرار است که می‌توان آن را مصداق روابط برادرانه دانست.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در ادامه با اشاره به لزوم تامین امنیت مرز‌های مشترک ایران و پاکستان تاکید کرد: متاسفانه تحرکات گروه‌های تروریستی در هر دو سوی مرز افزایش یافته است و ما آمادگی داریم که برای ریشه‌کنی تروریسم در این منطقه و امن‌سازی مرز‌های مشترک، همکاری کنیم.

وی با قدردانی از مواضع و حمایت‌های پاکستان از جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: انتظار داریم که در سایه این همکاری‌های دوجانبه اقدام عملی علیه تروریست‌ها صورت پذیرد. البته اقداماتی در گذشته صورت گرفته که باید افزایش یابد و عقب ماندگی‌ها جبران شود.

باید مرز پاکستان و ایران به مرز دوستی بدل کنیم

فرمانده ارتش پاکستان نیز در این تماس تلفنی ضمن قدردانی از ابراز همدردی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با ملت پاکستان، شهادت کارکنان فراجا در سیستان و بلوچستان را تسلیت گفت.

فیلد مارشال عاصم منیر گفت: ما در زمینه امنیت مرز‌ها کاملاً با شما هم عقیده هستیم و باید مرز پاکستان و ایران را به مرز دوستی، برادری و توسعه اقتصادی بدل کنیم و حتماً با همکاری همدیگر این کار را انجام خواهیم داد.

منبع: ستادکل نیروهای مسلح

برچسب ها: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ، سرلشکر موسوی ، روابط ایران و پاکستان
