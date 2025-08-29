نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی گفت: بنابر آمار پتانسیل تولید ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتن مرغ در کشور وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی گفت: براساس آمار در فصل گرما ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی شده ، اما بدلیل فصل گرما و افزایش تلفات مرغ ها با وزن کمتر وارد بازار می شود.

وی با بیان اینکه قیمت دستوری راهکار تنظیم بازار نیست، افزود:  سیاست دستوری در هیچ بازاری جواب نمی دهد و عرضه و تقاضا باید بازار را متعادل کند.

اسداله نژاد ادامه داد: قیمت مصوب اعلامی کارشناسی نیست و جوابگوی هزینه های تولید نیست، ضمن آنکه مرغداران بعد از اعلام قیمت مصوب با افزایش قیمت نهاده روبرو شدند که براین اساس دولت بر سیاست دستوری نباید پافشاری کند.

این مقام مسئول ادامه داد: با خنک شدن هوا، جوجه ریزی در واحدهای مرغداری افزایش و در مقابل وزن‌گیری بهبود و تلفات کاهش می یابد که براین اساس شرایط بازار متعادل خواهد شد.

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی از کاهش قیمت مرغ تا پایان شهریور خبر داد و گفت: براساس سیاست دولت ماهانه ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون قطعه باید جوجه ریزی شود، درحالیکه ۱۵۰ میلیون قطعه مازاد بر نیاز است. گفتنی است متوسط جوجه ریزی ماهانه ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون قطعه جوابگوی نیاز بازار و ذخایر استراتژیک است.

وی با بیان اینکه پتانسیل و زیرساخت تولید ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتن مرغ در کشور وجود دارد، گفت: با توجه به اختلاف قیمت گوشت قرمز و مرغ، سرانه مصرف مرغ به ۳۱ تا ۳۲ کیلو رسیده است که براین اساس نیاز کشور از ۲ میلیون و ۶۰۰ تا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتن بیشتر نخواهد بود.

تبادل نظر
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
یوسف
۱۸:۲۶ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
تا حالا تو ایران اصلا چیزی یا کالایی قیمتش کاهشی شده اصلا مسولین جربزه کاهشی کردن قیمت را دارند اگه کسی
باشه لطفاً بگه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مولوی
۱۷:۳۶ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
الان دو ماهه دارین میگید قیمت مرغ کاهشی میشه، ولی هر کیلو مرغ همچنان ۲۵ الی ۳۰ هزار تومان از قیمت مصوب بالاتره.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۴ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
اگه زحمت نمیشه،کمی هم به فکر فقیر ،فقرا باشید،فقط ماهی، یاسالی ویا گاهی، البته اگه اشکالی نداره
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۱ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اینا حرف الکلی هست هرچه زودتر باید واردات انجام بشه
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
کجا کاهشی میشود تورا به خدا اعلام کنید ماهم برویم بگیریم
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بلوچستان
۱۳:۵۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
خریدیک مرغ ارزوشده برای مافقیرا
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
بزک نمیر بهار میاد .....الان گوشت مرغ با پوست و ۱۰۰تاد۲۰۰اب خونی داخل پلاستیک حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ متغیر است مثلا چقدر کاهش پیدا می کند ۵هزار صدهزار یا هزارتومان
۰
۱۴
پاسخ دادن
