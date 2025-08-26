در پی درگذشت دو کشتی‌گیر نامدار کشورمان، معاون اول رئیس‌جمهور در پیام‌های جداگانه‌ای این دو ضایعه را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - «محمدرضا عارف» در پی درگذشت امامعلی حبیبی و رضا سوخته‌سرایی، در پیام‌های جداگانه‌ای درگذشت این دو پهلوان و کشتی‌گیر نامدار کشورمان را تسلیت گفت.

در متن پیام تسلیت عارف برای درگذشت امامعلی حبیبی آمده است:

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت پیشکسوت و اسطوره کشتی ایران، جناب آقای امامعلی حبیبی، موجب تألم و تأثر عمیق گردید.

خدمات ماندگار ایشان نه تنها در عرصه ورزش، بلکه در تربیت نسل جوان و ترویج فرهنگ پهلوانی، اخلاق و تعهد به کشور، الهام‌بخش خواهد بود. فقدان این شخصیت برجسته، مطمئنا ضایعه‌ای برای جامعه ورزش کشور است.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خاندان محترم حبیبی، جامعه ورزش، مردم پهلوان‌پرور استان مازندران و همه دوستداران آن مرحوم، از خداوند متعال برای روح بزرگ آن فقید سعید، رحمت و مغفرت و برای بازماندگان معزز صبر و آرامش مسئلت دارم.

همچنین متن پیام معاون اول رئیس‌جمهور برای درگذشت رضا سوخته‌سرایی به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت پهلوان نامدار کشورمان، رضا سوخته‌سرایی موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

ایشان از افتخارآفرینان عرصه ورزش به‌ویژه کشتی ایران بود که با تلاش، تعصب و اخلاق پهلوانی، نام میهن عزیزمان را در میادین ورزشی بلندآوازه ساخت و در خاطره مردم شریف ایران جاودانه خواهد ماند.

اینجانب این ضایعه را به خانواده معزز سوخته سرایی، جامعه ورزش کشور، به‌ویژه اهالی کشتی و مردم قدرشناس استان گلستان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت دارم.

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، امامعلی حبیبی ، رضا سوخته سرایی ، کشتی گیران ایران
خبرهای مرتبط
گرامیداشت روز پزشک؛
عارف: پزشکی ما در وضعیت برجسته‌ای قرار دارد
معاون اول رئیس‌جمهور:
موضع‌گیری پاکستان در حمایت از ایران در جنگ ۱۲ روزه بیانگر عمق صمیمیت دو کشور است
عارف: نباید یک نفر و یا شورای تامین شهرستان خلاف نگاه بزرگان برای فرهنگ و هنر کشور تصمیم بگیرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
احتمال حضور ناتو در نزدیکی مرز‌های ایران مساله بسیار نگران کننده‌ای است
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۴ شهریور
آنچه در سر صهیونیست‌ها می‌گذرد، احیای «ژئوپلیتیک عبری» است/ تنها حزب‌الله توان مقابله با رژیم صهیونیستی را دارد
دبیرکل حزب موتلفه: آماده همکاری با انصارالله یمن هستیم
حرف از عدم‌کفایت رئیس‌جمهور و بیانیه‌های کذایی بازی در زمین‌دشمن است
اصلاح لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی
پزشکیان: نیازمند خوانشی نو از حکمت بوعلی سینا هستیم
لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور در دستورکار مجلس
ارتش: دولت چهاردهم با عزمی راسخ در مسیر اعتلای ایران اسلامی می‌کوشد
بیانیه نمایندگان مجلس درباره اهمیت راهبردی منطقه قفقاز جنوبی
آخرین اخبار
تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت دو پهلوان نامدار کشورمان
ایران آماده همکاری با پاکستان برای ریشه‌کن کردن تروریسم است
پزشکیان: نیازمند خوانشی نو از حکمت بوعلی سینا هستیم
دبیرکل حزب موتلفه: آماده همکاری با انصارالله یمن هستیم
بیانیه نمایندگان مجلس درباره اهمیت راهبردی منطقه قفقاز جنوبی
تعیین سازوکار واگذاری اماکن ورزشی در مجلس
ارتش: دولت چهاردهم با عزمی راسخ در مسیر اعتلای ایران اسلامی می‌کوشد
اصلاح لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی
حرف از عدم‌کفایت رئیس‌جمهور و بیانیه‌های کذایی بازی در زمین‌دشمن است
آنچه در سر صهیونیست‌ها می‌گذرد، احیای «ژئوپلیتیک عبری» است/ تنها حزب‌الله توان مقابله با رژیم صهیونیستی را دارد
لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور در دستورکار مجلس
احتمال حضور ناتو در نزدیکی مرز‌های ایران مساله بسیار نگران کننده‌ای است
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۴ شهریور
صفحه عبری رهبر معظم انقلاب: رژیم صهیونی منفورترین رژیم دنیا است
دیدار لاریجانی با خانواده شهید سردار مهدی ربانی
پویش «به عشق پیامبر (ص) می‌بخشم» گامی بزرگ در راستای همدلی ملت است
پزشکیان: اولویت در ارتقای کیفیت آموزشی، بهره‌مند شدن دانش‌آموزان نیازمند از آن است
واکنش سخنگوی وزارت خارجه به ادعا‌های ترامپ درباره برنامه هسته‌ای ایران
ابهام هسته‌ای کنونی در برنامه ایران، محصول عملکرد آمریکا و اروپاست
این مردم هستند که باید در مورد عملکرد دولت چهاردهم نمره بدهند
تمرکززدایی حکمرانی در ایران چالش‌های چندوجهی دارد
بقائی: ایران آماده مذاکره با اروپاست/ اعتمادسازی باید دوطرفه باشد
گفت‌وگوی سنایی و سفیر چین درباره نشست آتی سازمان شانگهای
ایران جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به بیمارستان ناصر در غزه را محکوم کرد
مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی سه‌شنبه برگزار می‌شود
تأکید ایران و الجزایر بر دفاع کشور‌های اسلامی از حقوق ملت فلسطین در محافل جهانی
قدردانی عراقچی از نقش ترکیه در حمایت از ملت فلسطین
پزشکیان: ایران هرگز به دنبال ساخت سلاح اتمی نبوده، نیست و نخواهد بود
آمادگی روسیه برای نقش‌آفرینی موثر در حل‌وفصل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای ایران
عراقچی: رویکرد ایران در پرونده هسته‌ای، شفاف و مسئولانه است